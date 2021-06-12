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腳踏車爆胎無奈停公園 回頭見車籃紙條讓他驚呼「奇蹟出現了」

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位網友腳踏車爆胎，無奈暫停在公園，沒想到遇上好心人士默默幫他修好，還要他把恩情回報給其他人。圖擷取自withnews8
日本一位網友腳踏車爆胎，無奈暫停在公園，沒想到遇上好心人士默默幫他修好，還要他把恩情回報給其他人。圖擷取自withnews8

雖然疫情當前的世界有許多不愉快的事，但在生活周遭，有時也會有些小地方，讓人感受到世間溫情。最近一位日本大學生碰上的奇遇，就可證明這一點。

根據日本媒體「withnews8」報導，一位日本twitter網友「yauimo」最近分享，表示他有一天上學，腳踏車才騎10分鐘，就不幸遇上爆胎。由於到學校還有一段距離，所以yauimo只好把腳踏車先停在附近的公園，自己則臨時改成線上課程，準備回家上課。

傍晚，yauimo來到公園，準備把腳踏車牽回去。沒想到此時他的腳踏車，爆胎已經完全修好了。讓他感到不可思議的同時，還在車籃中發現一張紙條。留下紙條的人，正是替他修好車子，素未謀面的好心陌生人。

紙條上頭寫著：「早上看你好像有困難，所以很閒的歐吉桑我就幫你修好爆胎了。車子氣壓還不算非常充足，最好先補充一下比較保險。如果你覺得很感謝這份恩情，就從你家人中的誰，挑一個去『報恩』就好。很閒的歐吉桑留」。

這位歐吉桑的善行，讓yauimo非常感動，直呼「騙人的吧」。其他網友也紛紛表示「居然有這種好人」、「這歐吉桑人太好了吧」、「溫柔的世界」、「好像繪本才有的情節」、「聖人啊」、「施恩卻不想要回報真的很棒」、「我還以為留紙條是是借去騎，沒想到是修爆胎」、「奇蹟出現了」、「簡直是神」。

日本 腳踏車

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