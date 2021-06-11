確診者插管「噴嘔吐物」 醫護反應惹哭網：真的用性命在救人

本土疫情延燒全台，各大醫院醫護人員堅守前線，竭盡全力守護每一位確診病患，而背後也有許多不為人知的暖心事蹟。胸腔科醫師蘇一峰就分享，有名確診患者需要緊急插管治療，但因體重過重難以執行，甚至在救治途中向四周噴出嘔吐物，現場醫護人員卻仍面不改色持續搶救，事後也幾乎都被感染，讓網友看了相當心疼。

蘇一峰在臉書發文透露，近日出現多名醫護染疫，但其實背後有的是暖心的故事。他分享，日前有位確診患者的病情急速惡化而送至急診室，當班醫師馬上判斷需要插管，但因患者體重過重而難以順利進行，此時下一班的醫師趕到，即使已經得知是確診患者，該醫師仍無所畏懼地接手救援，並成功插管。

然而，由於患者體重破百，麻醉藥物比一般情形更快失效，病人因喉嚨開始感到疼痛而用力掙扎、拔掉管子，導致大量的嘔吐物向四周噴射，濺到周圍醫護的衣物和面罩上，但他們仍堅持繼續救人，最終插管成功，只可惜這名病患後續的血氧狀況仍不佳，加上該院加護病房已滿，該患者最後被轉至他院。

蘇一峰指出，事後當時在場的醫護人員中，只有一人未被感染，其他醫護人員都相繼確診，讓他不禁想起經典電影《搶救雷恩大兵》的劇情，感嘆地說自己終於能體會電影中，一個小隊奮不顧身地深入前線、救回一位不認識的年輕大兵性命的心情，並直呼「雖然病毒無情，但人間有愛」。

貼文曝光後，網友紛紛心疼表示「真的很謝謝前線的醫護人員，無私的付出真的不容易」、「希望被感染的人員也都能健康平安」、「身為醫護人員就是有種使命感，辛苦你們了」、「快哭了」、「看了好難過，真是十萬火急」、「醫護人員要面對的太多不確定性」、「謝謝你們用性命保護大家」。