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保鮮膜封駕駛座！公車超狂防疫措施 網提醒這一處是漏洞

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友搭公車時發現司機用保鮮膜將駕駛座封死，特殊的防疫措施讓她大開眼界。 圖／翻攝自「爆廢公社」
一名女網友搭公車時發現司機用保鮮膜將駕駛座封死，特殊的防疫措施讓她大開眼界。 圖／翻攝自「爆廢公社」

台灣新冠肺炎本土疫情嚴峻，全台三級警戒延長到6月28日，許多人都自主性地減少外出，避免感染，大眾運輸工具上也不見以往搭乘的人潮。一名台中的女網友日前搭乘公車時，竟發現司機用保鮮膜將駕駛區封起來，特殊的防疫方式也讓她開了眼界。

這名女網友在臉書「爆廢公社」貼出一張照片，她說日前搭公車時，發現司機用保鮮膜將車內前半部，包括駕駛座整個封起來，而且只開放後門讓乘客上下車，如果有人要投幣，司機才會開前門讓乘客投錢，但投完後要再下車，然後繞到後門上車，如此「高規格」防疫措施也讓她看傻了眼。

照片一出讓許多人大讚做得好，「很好啊！如果每個人都有這個防疫意識，那阻斷傳播鏈很快就能達成」、「有防疫想法並沒有錯，可能方法不一定對，但總比無所謂的心態要好多了」、「保護自己很聰明啊，不想傳染給家人」、「有創意，安全最重要」、「很棒啊！認真防疫」、「司機很棒，畢竟每天要接觸這麼多人，真的要保護自己，才能工作服務他人」。

不過也有人認為「空調」是個大漏洞，「失敗，最重要的空調也要封，不然變成專吸病毒，快去勸他」、「有開冷氣就沒什麼用了」、「空調沒分開其實意義不大」、「冷氣一開，有隔等於沒隔，循環的風他還第一個吸到」。

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