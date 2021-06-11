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父重症逝⋯確診兒戴氧氣罩痛哭 護理師不捨：紅著眼眶繼續忙

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣新冠肺炎嚴峻，造成逾300例死亡，許多家庭面臨生離死別的故事，讓人相當心碎。示意圖，與新聞個案無關。記者余承翰／攝影
台灣新冠肺炎嚴峻，造成逾300例死亡，許多家庭面臨生離死別的故事，讓人相當心碎。示意圖，與新聞個案無關。記者余承翰／攝影

國內本土疫情嚴峻，截至11日已累計破萬例本土確診個案，並有385例死亡，許多家庭被迫面臨措手不及的生離死別。台北慈濟醫院就分享了一則讓人心碎的故事，一名確診病患得知同樣染疫的父親重症過世，卻連最後一面都見不到，只能戴著氧氣面罩痛哭失聲，讓醫護人員看了相當鼻酸，但也只能「紅著眼眶繼續忙碌」。

台北慈濟醫院在臉書表示，院內一間專責病房某日清晨傳出哀慟的哭聲，經過了解，是一位確診男子得知染疫的年邁父親，在別間醫院不幸重症離世。然而，依法規定確診患者需在24小時內火化，加上該男子也需收治治療，因此連父親的最後一面都見不到，傷心欲絕的他，顧不得自己還戴著氧氣面罩，在病房內哭得撕心裂肺。

該院護理師透露，當時雖然隔著一道厚牆，但院內的人都能聽到這位男子伴隨著急喘的啜泣聲，讓現場人員都相當心疼，卻無能為力，只能適時提供該男子溫開水、給予安慰，並轉身「紅著眼眶繼續忙碌著」。

而隔日護理師關心後得知，原來這位男子與妻小、弟弟及老父親同住，父親日前至市場買菜後出現咳嗽、發燒，經篩檢後，父親和兄弟倆相繼確診，被送往不同醫院和檢疫旅館隔離，沒想到這一別竟是天人永隔。該男子回憶道，父親獨自扶養孩子長大，前些時間被診斷罹患肝病，他馬上捐肝救父，只可惜父親挺過肝病，卻沒能熬過這場疫災。

該男子還有一名年僅四歲的兒子，對死亡的概念還不清楚，這段時間和兒子視訊時，孩子總問「爺爺去哪裡了、爸爸什麼時候要回來？」讓他相當不捨。聽到這令人鼻酸的故事，護理師安慰道「孩子已經失去爺爺了，不能再沒有你這個父親」，一句話讓該男收拾情緒，繼續積極配合治療，目前該男子已經開始練習拿掉氧氣罩呼吸，並一心希望盡快康復，回家抱抱老婆、小孩。

護理師們為該確診男子加油打氣，希望他繼續配合治療，早日康復。圖擷自facebook
護理師們為該確診男子加油打氣，希望他繼續配合治療，早日康復。圖擷自facebook

護理師 醫護人員 疫情

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