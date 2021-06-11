因疫情一個月沒見面 她開出一次500元「徵人幫忙代看男友」

新冠肺炎疫情嚴峻之下，許多人的生活步調和習慣全被打亂，為了防疫，人與人之間碰面次數變得很少，就有一名女網友和男友已經一個月沒見面，她害怕這段感情變調，於是上網以單次500元代價來「徵人幫忙代看男友」。

這名女網友在打工平台「小雞上工」貼出徵人訊息，任務內容寫道自己和男友是遠距離戀愛，因為疫情關係已經一個月沒有見面了，男友最近訊息都不怎麼回，讓她有點擔心，因此想徵求男友租屋處附近的鄰居，「幫我有空幫注意他房間有沒有異性進出」。

原PO開出單次500元的價格徵人，地點位在新北市淡水區，她還提醒「別讓他發現就好，我也希望是我胡思亂想，如果你有更好的主意歡迎討論，我現在有點心慌慌，需要不同的建議」。

除此之外，任務的時間為6月10日到6月13日為期4天，需求人數僅1人，而且打工平台也通過女網友的身分認證，因此這項徵人職缺應該不是開玩笑。