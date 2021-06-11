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麥當勞BTS套餐新點法 用甜心卡省爆「同價格升級」
由BTS（防彈少年團）和麥當勞聯名推出的「THE BTS MEAL套餐」，以新台幣155元的定價於台灣上市，對此便有一位網友發現，若要購買這個套餐的話，比起用原價點套餐，使用甜心卡「省爆了」。
原PO在Dcard上發文說明，一份THE BTS MEAL套餐內含10塊麥克鷄塊、中份薯條、中杯冷飲以及2份特製醬料，售價為155元，但若使用甜心卡點差不多的餐點，不但用100元買十塊麥克雞塊，就可以送大杯飲料，再加上一份55元大薯還多送小薯，與原本餐點的內容物不但十分相近，還將原本的中薯升級、多送一份小薯，連飲料也升級成大杯的。
「同樣的價位，不同的量」原PO補充，這是肚子很餓，想多吃時的點餐方式，也說明自己不知道用甜心卡買十塊麥克雞塊，會不會拿到聯名款的紫色盒子，對此便有網友在留言處說明「只要是10塊雞塊，都是用紫盒哦！」
此文一出，不少網友也針對新推出的兩份特製醬料分享心得，「剛剛吃了，我果斷沾回去一般的醬」、「肯瓊醬很讚，但我最喜歡兩種醬一起沾著吃」、「今天試了甜辣醬，跟外面的甜辣醬差不多，但我覺得跟雞塊蠻搭的」、「昨天去吃覺得醬真的好吃」。
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