快訊

直播／台灣社區感染滿月已釀349人亡 指揮中心下午說明

心酸！父染疫亡速火化 家屬只能大雨中路邊跪別

聽新聞
test
0:00 / 0:00

麥當勞BTS套餐新點法 用甜心卡省爆「同價格升級」

聯合新聞網 / 綜合報導
THE BTS MEAL套餐使用了BTS代表性的紫色包裝，充滿夢幻感。 圖／麥當勞提供
THE BTS MEAL套餐使用了BTS代表性的紫色包裝，充滿夢幻感。 圖／麥當勞提供

BTS（防彈少年團）和麥當勞聯名推出的「THE BTS MEAL套餐」，以新台幣155元的定價於台灣上市，對此便有一位網友發現，若要購買這個套餐的話，比起用原價點套餐，使用甜心卡「省爆了」。

原PO在Dcard發文說明，一份THE BTS MEAL套餐內含10塊麥克鷄塊、中份薯條、中杯冷飲以及2份特製醬料，售價為155元，但若使用甜心卡點差不多的餐點，不但用100元買十塊麥克雞塊，就可以送大杯飲料，再加上一份55元大薯還多送小薯，與原本餐點的內容物不但十分相近，還將原本的中薯升級、多送一份小薯，連飲料也升級成大杯的。

「同樣的價位，不同的量」原PO補充，這是肚子很餓，想多吃時的點餐方式，也說明自己不知道用甜心卡買十塊麥克雞塊，會不會拿到聯名款的紫色盒子，對此便有網友在留言處說明「只要是10塊雞塊，都是用紫盒哦！」

此文一出，不少網友也針對新推出的兩份特製醬料分享心得，「剛剛吃了，我果斷沾回去一般的醬」、「肯瓊醬很讚，但我最喜歡兩種醬一起沾著吃」、「今天試了甜辣醬，跟外面的甜辣醬差不多，但我覺得跟雞塊蠻搭的」、「昨天去吃覺得醬真的好吃」。

BTS Dcard 麥當勞

延伸閱讀

土城vs.淡水哪處置產好？ 網友一語點破：這裡才首選

高端解盲成功！他好奇「國人敢打國產疫苗嗎」網曝1關鍵

高端疫苗解盲記者會「落落長」聽不懂？ 醫師5點幫你解「茫」

房東「自提減租」邀她齊抗疫 網羨慕到哭：暖到想叫乾媽了

相關新聞

麥當勞BTS套餐新點法 用甜心卡省爆「同價格升級」

由BTS（防彈少年團）和麥當勞聯名推出的「THE BTS MEAL套餐」，以新台幣155元的定價，在昨（9）日於台灣上市，對此便有一位網友發現，若要購買這個套餐的話，比起用原價點套餐，使用甜心卡「省爆了」。

在家防疫太無聊！他拆洗鍵盤還打蠟 釣出多人慘痛經驗

新冠肺炎爆發後全台升級到三級警戒，民眾生活受到影響，許多人改成居家上班上課，政府也呼籲盡量待在家裡減少外出，但長時間不出門容易讓人壓力大，就有網友突發奇想將電腦鍵盤的按鍵一個個拆下來清潔打蠟，細心的程度讓鄉民們看了直呼太厲害。

「好心肝」診所偷打疫苗罰200萬 網精算驚：便宜！揪團當志工

北市「好心肝」診所爆特權打疫苗，接種對象大部分是不符合一到三類醫事人員的「志工」，昨（9）日下午北市府宣布重罰「好心肝」200萬，並取消合約診所資格。雖然「好心肝」違規造冊替志工施打疫苗，但消息一出卻有網友精算後發現，「好心肝」替1000名志工施打被罰200萬，換算一個人也才2000塊，便開酸「要不要揪團去台北市當志工？」

iPhone SE、12 mini哪款適合送長輩？ 網曝2關鍵：夠用就好

iPhone最新技術以「Face ID」解鎖是既迅速且便利，但對習慣用「Touch ID」方式解鎖的果粉或長輩來說，卻未必是加分功能。日前，就有一位女網友詢問大家「iPhone 12 mini 或 SE，該買哪個送長輩比較合適？」文章一出，立刻引起網友討論。

物流爆炸！取貨包裹自己找 超商整間滿滿「開放式貨架」

國內疫情嚴峻，不少民眾都待在家中網購，避免親自外出增添染疫風險，全台各地配送的包裹件數大增，除了物流業者忙翻天，協助寄收件的超商店員工作量也增加不少。一名網友就分享，他發現一間OK超商的店面，有一半以上的面積都改為「開放式貨架」，照片曝光後引發討論。

防疫期間衝好市多補貨！3女兒採買清單讓人驚呆 網：媽媽超強

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，三級警戒也延長到6月28日，指揮中心也呼籲民眾盡量待在家，非必要勿外出，但為了採購民生用品，還是有人不得不外出，一名媽媽在網路分享了和女兒的採買對話，只見三個古靈精怪的女兒都用不同語言點菜，媽媽看了直呼「受不了」，網友大誇「最強的是媽媽」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。