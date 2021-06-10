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「好心肝」診所偷打疫苗罰200萬 網精算驚：便宜！揪團當志工

聯合新聞網 / 綜合報導
北市「好心肝」診所替「志工」偷打疫苗遭市府開罰200萬元，圖為疫苗施打示意圖。圖／聯合報系資料照片
北市「好心肝」診所替「志工」偷打疫苗遭市府開罰200萬元，圖為疫苗施打示意圖。圖／聯合報系資料照片

北市「好心肝」診所爆特權打疫苗，接種對象大部分是不符合一到三類醫事人員的「志工」，昨（9）日下午北市府宣布重罰「好心肝」200萬，並取消合約診所資格。雖然「好心肝」違規造冊替志工施打疫苗，但消息一出卻有網友精算後發現，「好心肝」替1000名志工施打被罰200萬，換算一個人也才2000塊，便開酸「要不要揪團去台北市當志工？」

「好心肝」遭疑該診所負責人是台北市長柯文哲恩師，才能被配發115萬瓶疫苗，該診所優先替院內志工、非一到三類醫事人員施打，遭北市府重罰200萬，並取消合約診所資格，且市府內部也進行檢討將相關人員移送政風處。

不過，裁罰結果出爐後，卻有網友在PTT八卦板PO文，經過他仔細精算後發現「好心肝」總共替1000位志工施打，代價是罰款200萬，等於平均一個人罰2000塊，他看到結果後忍不住開酸「有沒有人要揪團去台北市當志工啊？打疫苗公道價2000塊哦！」

網友們看了紛紛留言狠酸，「是真的很便宜」、「揪團打疫苗，阿北真會玩」、「比買美國機票便宜太多，好爽」，更有人開始「喊價」惡搞，「我願意出2500」、「我可以出3000，我全家有15個人」、「我出3000」、「我3500啦！」，最後由原PO出面說話「公道價2000啦！不准哄抬價格！」引來網友一片笑聲。

「好心肝」私打AZ疫苗惹議，台北地檢署已分他字案調查中。記者曾學仁／攝影
「好心肝」私打AZ疫苗惹議，台北地檢署已分他字案調查中。記者曾學仁／攝影

PTT 柯文哲 疫苗 COVID-19

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