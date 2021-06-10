「好心肝」診所偷打疫苗罰200萬 網精算驚：便宜！揪團當志工
北市「好心肝」診所爆特權打疫苗，接種對象大部分是不符合一到三類醫事人員的「志工」，昨（9）日下午北市府宣布重罰「好心肝」200萬，並取消合約診所資格。雖然「好心肝」違規造冊替志工施打疫苗，但消息一出卻有網友精算後發現，「好心肝」替1000名志工施打被罰200萬，換算一個人也才2000塊，便開酸「要不要揪團去台北市當志工？」
「好心肝」遭疑該診所負責人是台北市長柯文哲恩師，才能被配發115萬瓶疫苗，該診所優先替院內志工、非一到三類醫事人員施打，遭北市府重罰200萬，並取消合約診所資格，且市府內部也進行檢討將相關人員移送政風處。
不過，裁罰結果出爐後，卻有網友在PTT八卦板PO文，經過他仔細精算後發現「好心肝」總共替1000位志工施打，代價是罰款200萬，等於平均一個人罰2000塊，他看到結果後忍不住開酸「有沒有人要揪團去台北市當志工啊？打疫苗公道價2000塊哦！」
網友們看了紛紛留言狠酸，「是真的很便宜」、「揪團打疫苗，阿北真會玩」、「比買美國機票便宜太多，好爽」，更有人開始「喊價」惡搞，「我願意出2500」、「我可以出3000，我全家有15個人」、「我出3000」、「我3500啦！」，最後由原PO出面說話「公道價2000啦！不准哄抬價格！」引來網友一片笑聲。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言