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防疫期間衝好市多補貨！3女兒採買清單讓人驚呆 網：媽媽超強

聯合新聞網 / 綜合報導
一名媽媽分享，因為在防疫期間，家人輪流兩週採買一次，這次輪到自己採買，傳訊息問三個女兒要買什麼，結果得到超傻眼回應。聯合報系資料照／記者黃寅攝影
一名媽媽分享，因為在防疫期間，家人輪流兩週採買一次，這次輪到自己採買，傳訊息問三個女兒要買什麼，結果得到超傻眼回應。聯合報系資料照／記者黃寅攝影

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，三級警戒也延長到6月28日，指揮中心也呼籲民眾盡量待在家，非必要勿外出，但為了採購民生用品，還是有人不得不外出，一名媽媽在網路分享了和女兒的採買對話，只見三個古靈精怪的女兒都用不同語言點菜，媽媽看了直呼「受不了」，網友大誇「最強的是媽媽」。

一名媽媽在臉書「Costco好市多商品經驗老實說」發文指出，因為在防疫期間，家人輪流兩週採買一次，這次輪到自己採買，傳訊息問三個女兒要買什麼，結果任職英文老師的大女兒回她「Milk、Beef、Bagel、Pig Kunckle」，其中Pig Kunckle也讓媽媽回應「是什麼鬼」。

一名媽媽分享三個古靈精怪的女兒的對話，網友大讚媽媽很厲害。 圖／Costco好市多商品經驗老實說
一名媽媽分享三個古靈精怪的女兒的對話，網友大讚媽媽很厲害。 圖／Costco好市多商品經驗老實說

二女兒是小貼圖達人，對話中回了許多食物的貼圖，像是牛排、牛奶、可頌、吐司、沙拉等，小女兒則是用日文回應，讓她無言之餘也忍不住直呼「幸好小時候有聽媽媽多少講些日文」，而三個古靈精怪的女兒也不約而同的都要「豬腳」，偏偏今天剛好完售，她也抱著遺憾離開賣場。

三個女兒不約而同想吃豬腳，可惜今日已完售。 圖／Costco好市多商品經驗老實說
三個女兒不約而同想吃豬腳，可惜今日已完售。 圖／Costco好市多商品經驗老實說

此文也吸引快萬人按讚，網友看完都笑翻，「太可愛又有默契的一家人」、「三個女兒都很有才」、「最厲害的其實是媽媽」、「媽媽超強的」、「3個女兒表達能力好不一樣、最強的媽媽、家裡英日文都包了」、「你家八國聯軍喔」、「當媽媽容易嗎」。

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