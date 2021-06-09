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租屋族嘆5坪獨居防疫生活「快發瘋」 網認同：首月最痛苦

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友抱怨身為租屋族，疫情期間公司改成遠端工作，只能獨自在狹小的五坪空間生活，壓力大到快要發瘋，貼文引起網友熱議。示意圖／ingimage
一名網友抱怨身為租屋族，疫情期間公司改成遠端工作，只能獨自在狹小的五坪空間生活，壓力大到快要發瘋，貼文引起網友熱議。示意圖／ingimage

疫情嚴峻，民眾為避免染疫皆減少外出活動，公司也紛紛採取遠距上班，許多人的生活受到影響，此外長時間待在同一環境，不免人心浮動。近日一名網友發文哀嘆身為租屋族，疫情期間在小小空間獨自生活十分痛苦，貼文一出引起熱議。

原PO在PTT八卦板發文「這一波最痛苦的是單身租屋族吧？」，他在文中說明自從公司開始遠距工作後便足不出戶，「我每天待在5坪的小房間裡，吃飯不是外送就是泡麵。」孤獨受限的日常不斷重複，「每天睡醒站起來就是到書桌前坐下，書桌坐累了，又回去躺床上。」

原PO坦言疫情期間壓力無處宣洩，寧願去公司上班，「到今天我整個很想吐，感覺快發瘋了，每天被壓抑在5坪的小空間，心裡壓力真的很大。」文末他也詢問其他網友「有人跟我有一樣的感覺嗎？」

貼文一出引起熱議，網友紛紛表示認同，「我在美國已經這樣過一年多了，前一個月最痛苦，會慢慢習慣的」、「跟監牢好像」、「同感嗚嗚，或許可以避開主要人流時段出去」、「戴上VR吧」、「沒人叫你點外送啊，還是可以一個人出去走走買食物吧」、「疫情沒那麼快結束，注意安全適度外出」、「沒有對外窗真的很痛苦，時間感很容易錯亂」。

也有網友指出單身租屋族好處，至少不需擔心傳染給同住長輩，「你跟父母同住看看，每天回家提心吊膽。年輕人得不太會死，你傳給老人看看。而且你才一個，想出去走走沒那麼多煩惱」、「如果父母年過七十，回家傳染給父母～罪惡感」、「我還希望自己住，怕害到家人才痛苦」。

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