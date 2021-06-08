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住家裡有多省？他直呼「花費嚇到」 網認同：很有感！

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發文分享住家裡的好處，直呼「住家裡費用嚇到我」，貼文引起網友熱議。圖片來源／ingimage
一名網友發文分享住家裡的好處，直呼「住家裡費用嚇到我」，貼文引起網友熱議。圖片來源／ingimage

疫情期間，許多公司都採取遠距、分流上班的機制，避免群聚染疫風險。近日一名網友分享因為疫情回家跟父母同住，意外發現住家裡好處多多，更直呼「住在家裡的花費嚇到我」，貼文引起網友熱烈討論。

原PO在Dcard發文「住在家裡的花費嚇到我」，他在文中說明以前在台北當上班族，為了就近上班就在公司附近租屋，但費用卻是一筆負擔，「租屋的費用就佔了$9000，而且並不是住多好就這麼貴。」三餐部分因為公司有供餐，「而其餘兩餐也都自己負擔，但本人吃貨吃比較多一點，當時每個月在外的飯錢也要$5000~6000左右。」

原PO後來離職回到家鄉，開始接案當自由工作者，並住在家裡，「薪水跟以前在當上班族時差不多，加上多了許多彈性與個人自由時間。」他每個月都會提供一萬元孝親費給母親，而母親會用這筆錢買菜、日常用品。撇除孝親費，原PO發現住家裡相當省錢，「五月的總花費為$2989， 少得驚喜到我。」即便在加上預繳的六百元電話費也不過三千多元，讓原PO相當驚訝。文末原PO建議廣大網友，「疫情期間若想轉職或換工作的朋友，可以考慮看看能否有離家近的選擇，真的省很多。當然家人好相處也是考量的原因之一。」

貼文一出許多網友紛紛留言，「住家裡真的省超多⋯⋯我也很有感！但是有些人不喜歡就是家裡管太多沒有自由⋯⋯」、「就是覺得不要待在同一個縣市，自己住外面，一個月回去一次就夠了。雖然現在疫情不能回去是會有點想家，但距離生美感」、「我住家裡上個月只花了三千元」、「三級爆發之後好像一毛都沒花，每天在家吃家裡」、「住家裡真的超省，我回去看我五月份的花費，如果不加投資、ETF、精進自己的學習費，我才花飲食30$+電話698$=總共728」。

也有網友表示住家裡需要幫忙更新住家設備、貼補生活用品，「我住家裡一個月沒超過兩萬就不錯了（沒娛樂），三不五時就要補生活用品」、「我都看家裡哪裡不順眼就花錢，沒有比較省。比如說最近花了一萬塊準備備用電源，還買了舒服的電腦椅跟喜歡的桌面設備，還有咖啡機、烘碗機、燈之類的。以前住外面都覺得反正是房東的隨便就好」。

疫情 上班族 孝親 薪水 省錢 Dcard

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