租屋處沒廚房！女問「煮泡麵神器」好用嗎？眾人推爆：超萬用

新冠疫情嚴峻，三級警戒延長到6月28日，呼籲民眾非必要勿外出，採購盡量一次買足，因此很多人會選擇買「泡麵」方便食用，不過有些租屋族沒有廚房，吃泡麵只能用熱水沖，也無法加上其他配料補足營養，好奇問大家「如果為了煮泡麵買快煮鍋划算嗎？」引發熱議。

網友在PTT發文指出，最近想買1L-2L的快煮鍋，煮泡麵還能加蛋和青菜，但不知道實際上好不好用，因此想問問看大家的意見，另外發現電火鍋價錢差不多，如果需求是煮泡麵和火鍋，哪個比較好？

此文一出馬上引起網友熱議，很多租屋人士表示「租屋族或旅行都很好用，要吃什麼丟下去」、「這次疫情真的慶幸有個快煮壺在租屋處」、「可以買，以前租外面就用這個煮菜、煮泡麵、蒸包子饅頭、煮火鍋，超萬用」、「我原本也是快煮壺，買了快煮鍋之後回不去，還可以燉雞湯欸」、「我有買，每天都用，好用」、「我現在就靠這個每天過活」。

也有人提出建議，「內外分離的洗起來比較不會有壓力，還可以煎蛋之類的，但我自己是買快煮壺，泡泡麵加蛋很夠用」、「真的要選內外分離的，清潔保養容易很多，有的還可以替換鍋具煎炒炸煮都行」、「買不會自動斷電的比較不會煮到生氣」。