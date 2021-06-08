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泡麵粉包沒用完先別丟！網友一招變出家常美食「根本萬能調味料」

聯合新聞網 / 綜合報導
日本網友建議泡麵粉包如果沒用完，可以加在薯條中調味。圖擷取自twitter
日本網友建議泡麵粉包如果沒用完，可以加在薯條中調味。圖擷取自twitter

防疫期間，不少人囤積泡麵，以備不時之需。大部分的泡麵款式，裡頭都會放一包湯頭的調味粉。然而依據口味不同，有些人會認為這些粉包太鹹，甚至選擇不加，但如此一來又容易造成浪費。最近就有日本網友，分享這些粉包除了泡泡麵之外，還有什麼意想不到的功效。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「madaraudon」日前在網路上分享，表示他過去累積了不少三洋食品「鹽拉麵」口味的泡麵湯粉包，而這些粉包除了拿來泡湯，與薯條搭配更是一絕，將它與薯條放在紙袋內搖晃均勻後，可說是難以形容的美味。

Madaraudon表示，這個口味的湯粉包有在日本單獨售出，可以直接購買。薯條也可以直接找超市的冷凍包，如此就能完成這個簡單，效果卻非常出眾的搭配，讓他推薦其他網友務必嘗試看看。

其他網友則表示「天才出現了！這個絕對會好吃」、「感覺很讚！馬上來試試」、「跟炒飯的調味料也很搭喔」、「這個可以有」、「跟爆米花搭也很配」、「我很常泡麵的粉包都會剩下，學到了一招」、「感覺鹽分好高啊」、「用味噌口味、醬油口味的粉包也很讚喔」、「粉包根本萬能調味料，分開來賣一定熱銷」。

泡麵 日本 薯條

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