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獨居女防疫「整整3週」關小套房！ 她崩潰：好久沒面對面講話

聯合新聞網 / 綜合報導
國內疫情爆發至今已經將近一個月，許多公司已宣布讓員工居家辦公，讓許多人都開始待在家中不外出，形成自主封城現象。 圖／ingimage
國內疫情爆發至今已經將近一個月，許多公司已宣布讓員工居家辦公，讓許多人都開始待在家中不外出，形成自主封城現象。 圖／ingimage

國內疫情大爆發至今已經將近一個月，許多公司早已宣布讓員工居家辦公，讓許多人都開始待在家中不外出，形成自主封城現象。而日前有一名在北部獨居的網友分享，自己已經快被悶壞，因為長期關在小空間裡，對身心都是一大折磨，便好奇的詢問網友「有沒有女孩也是一樣北漂自己租小套房的？」

原PO在PTT上發文說明，自己租一個約八坪大的小套房，沒有廚房沒有廚具，餐餐都是外送或煮泡麵，樓下的便利超商也一個禮拜去一次而已，也因為一直都在家上班，不但感覺工時變長了，還會忘記中午時間要休息、晚上下班時間不工作，就連Switch也都玩到快膩了，想追的劇也幾乎全追完了，上班的開會視訊都是透過四方形螢幕，已經好久沒跟人面對面對談。

「看到確診數字沒有掉下來，覺得在家裡防疫心情更受挫了」，原PO也說明道，好好待在家就是自己能做的努力，但看到大部分親友防疫至少會有空間活動，或是有室友陪伴，而自己只能在一個小套房裡，讓她直呼「真的是快悶壞了，我需要同溫層一起互相勉勵，希望堅持是會有成果的！一起加油」。

此文一出，不少獨自在外租屋的網友也深有同感，紛紛表示「去陽台或窗戶邊開窗透一下氣」、「想想那些住三坪雅房的，還有每天搭大眾運輸賭命的會好一點」、「我也是，覺得關得好煩」、「快悶壞惹，然後作息逐漸廢掉哈哈哈」、「之前放假每週都會回家，現已經1個月放假都待租屋處。」

也有貼心的留言推薦一些在家能做的事情，「視訊好友一起閒聊」、「多多聊天，一個人住套房會悶出病來」、「買烏克麗麗來玩+瑜珈墊做運動+iPad畫畫給妳參考」、「網路上很多跳舞課程付一點錢時間到上課啊，那個是即時的線上課程，可以看到人喔」、「買書、看twitch實況台」。

獨居 疫情 北漂 PTT

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