變頻冷氣天天吹12小時以上 他收電費單被嚇到

夏天到了，外面天氣越來越炎熱，每天白天高溫動輒接近40度，加上疫情影響，多數人都只能窩在家，又擔心一直開冷氣會讓電費暴漲。有網友分享，他去年改裝國際品牌的變頻冷氣，今年5月平均平日冷氣開12小時、假日24小時，收到電費單後直呼「真的省電」。

有網友在PTT發文表示，考慮到變頻冷氣省電優點，他去年改裝變頻冷氣，從4月就開始吹冷氣，5月冷氣吹更兇，平日開12小時、假日開24小時，基本上在家就會開冷氣，收到電費帳單時嚇一跳，5月竟只使用了230度電，費用包括流動電費874.2元、分攤公共電費679.8元，應繳電費共1554元。

其他網友也相當震驚，紛紛留言「你484接到鄰居的電表？」、「變頻基本上開不用怕的」、「我家也是兩台24小時開，兩個月不到兩千」、「另一間房子8台變頻，同時開大概4台，也是一個月3000元不到」、「真的省電！我家養狗狗，24小時開著冷氣，含其他家電兩個月電費1500到1700元」。