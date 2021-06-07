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他問「最後一次內用在哪？」 網回憶湧現：想念平凡的日子

聯合新聞網 / 綜合報導
疫情嚴峻，全國三級警戒至今已三個禮拜，許多民眾相當懷念過去疫情穩定的生活。一名網友發文詢問廣大鄉民「最後一次內用餐廳」，貼文引起熱烈回應。圖片來源／ingimage
疫情嚴峻，全國三級警戒至今已三個禮拜，許多民眾相當懷念過去疫情穩定的生活。一名網友發文詢問廣大鄉民「最後一次內用餐廳」，貼文引起熱烈回應。圖片來源／ingimage

台灣疫情尚未趨緩，全國三級警戒以延長至6月14日，許多民眾開始懷念起過去疫情穩定、自由外出的時期。近日一名網友發文詢問「最後一次內用餐廳」，表示相當想念過去還可以與朋友聚餐的時光，貼文引起熱烈迴響。

原PO在PTT WomanTalk板發文「鄉民最後一次內用的餐廳是哪一間？」，他回憶最後一次內用應該是在肯德基，「那時候好像是實聯制的第一天還是第二天，因為我不住在雙北，所以還沒升級。」而肯德基等速食連鎖店率先採用實聯制，店家與顧客都因不習慣而顯得手忙腳亂，「只記得那天肯德基內用的人比較少。」

繼雙北進入三級警戒後，全國為防堵疫情也跟進。原PO表示「後來過沒兩天就全國都升級，就再也沒辦法在肯德基內用了。」文末他也詢問廣大網友們是否還記得最後一次內用的餐廳，「鄉民最後一次內用的餐廳是哪一間？」

貼文一出引起熱議，網友紛紛回憶三週前的歡樂時光，也貼出各式美食照片，「拉麵店，然後就回不去了」、「餐酒館，跟喜歡的人一起去的」、「5/18晚上在新竹吃好吃咖哩飯，嗚嗚嗚」、「石二鍋，早知道是最後一次就吃涮乃葉」、「想不起來了⋯好想吃小火鍋」、「朋友慶生去金色三麥，好想再去喝」、「還好最後一次吃了高級鐵板燒，生日餐生三級那天本來也要吃的，馬上取消了嗚嗚」、「勝王，等開門到一半指揮中心宣布升三級」、「麥當勞，現在好想念平凡的日子」。

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肯德基 疫情 實聯制 三級警戒 火鍋 麥當勞 拉麵 PTT

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