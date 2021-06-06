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媽將生魚片壽司「蒸熟加熱」他哭美食走味 網笑：找到同伴
疫情嚴峻，民眾皆減少外出活動，若需出門添購民生用品也盡量集中採買，避免染疫風險。近日一名女網友發文分享，男友出門採買順便買了一大盒生鮮美食，冰在冰箱打算隔天享用，沒想到卻鬧出慘劇，貼文一出網友笑翻。
原PO在Dcard發文「男友用盡全力的孝順」，她在文中說明近日男友去補貨，順便買了一大盒鮭魚握壽司，「打算明天早上好好享用。」她也貼出美食照片，鮮橘色的鮭魚生魚片看起來相當可口。沒想到男友隔天一早起床，卻看見鮭魚生魚片已經熟透，「嗯！他媽媽把鮭魚握壽司給蒸了～」男友品嚐後無奈表示：「弄熟後超難吃。」文末原PO則奉勸網友，購買生食「立即吃掉才是王道」，以避免悲劇發生。
貼文引起熱烈討論，許多網友分享過去的慘痛經歷，「炙燒握壽司」、「蒸．鮭魚握壽司」、「以前我阿公還把蛋糕拿去電鍋裡面蒸呢」、「我媽曾把我買的鮭魚卵軍艦拿去微波，我的荷包在哭！」、「我還以為這是我家的故事呢⋯⋯找到同伴了」、「我阿嬤以前把泡芙拿去蒸⋯」、「我阿嬤也曾貼心的幫我把冰在冰箱的溏心蛋加熱了呢」。
也有網友貼心提醒「生食不能隔夜食用」，「生魚片握壽司要當下吃完，冷藏保存細菌還是很快就會滋生」、「生魚片隔餐食用的確是加熱比較好」、「欸拜託，他媽媽沒做錯，生食雖然很爽但不能隔夜，尤其放進冰箱，冰箱很多細菌啊」。
貼文更釣出料理達人回覆，「隔天食用真的要用熟比較好，但只是蒸會很難吃。可以把鮭魚切小塊，跟飯一起炒做炒飯，或是煎或烤鮭魚，飯蒸起來稍微調味過（醬油或芝麻或海苔），都是不錯的吃法」。
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