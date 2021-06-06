快訊

專家建議封城！柯文哲：若宣布明封城 國道晚上一定全塞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他問疫情指揮中心誰最專業？「一人高票當選」網笑翻

聯合新聞網 / 綜合報導
疫情尚未趨緩，民眾怨聲連連。一名網友發文詢問「指揮中心裡誰最專業」，貼文引起網友熱烈討論。聯合報系記者謝承恩／攝影
疫情尚未趨緩，民眾怨聲連連。一名網友發文詢問「指揮中心裡誰最專業」，貼文引起網友熱烈討論。聯合報系記者謝承恩／攝影

疫情嚴峻，每天下午固定收看中央流行疫情指揮中心記者會直播成為許多人的日常，民眾也因此對指揮中心人員瞭如指掌。近日一名網友發文詢問「指揮中心裡誰最專業」，貼文引起網友熱烈討論。

原PO在PTT八卦板發文詢問「指揮中心裡面最專業的是誰」，他在文中說明因為疫情尚未趨緩引起民眾不滿，「不時就有要人下台的聲音出現，說什麼政治凌駕專業、外行領導內行。」原PO認為指揮中心畢竟是由國內醫療與公衛方面的專家組成，他好奇問道「到底指揮中心裡面最專業的是誰？」

貼文引起熱烈討論，許多網友表示「手語翻譯員」最為專業，「我投手語老師」、「手語老師＋1」、「手語老師，其他根本只是報數機而已」、「當然是辛苦的手語老師啊」、「手語老師人氣真高，看來達成共識了」。

也有網友推選指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，「羅一均一票」、「羅一鈞，醫界內形象也比較好」、「羅副比那個副指揮官不知道專業幾百倍，結果每次都只能坐在後面椅子」、「羅副+1，至少不會答非所問」。其他網友則指出專業難免受到政治影響，「都專業啊，問題是綁到政治就失去專業了」、「專業的進去後都變阿呆」、「在政治面前專業算什麼」、「時鐘很專業，但是政治凌駕專業」。

手語 疫情 直播 記者會 PTT

延伸閱讀

桃機湧現出國潮打疫苗讓他嘆觀感不佳 多數人反而認同

「我敢講現在買不到疫苗」陳時中秒改口 網氣炸：在講什麼？

她生活過不去卻領嘸紓困 網嘆：花百億紓困是在補助什麼？

朋友炫耀紓困補助3萬「要買iPhone」 他心酸發文引網兩派論戰

相關新聞

客人棄「近千元」點單 外送員樂翻：吃過第一貴的員工餐

國內新冠疫情險峻，餐廳都已經取消內用，使許多長時間待在家的人，都會選擇以叫外送的方式點餐，這樣不但讓訂單量大幅增加，更讓外送員送餐的時間拉長。對此便有外送員分享，送餐送到一半時遇到客人棄單，結果拿出明細一看，都覺得自己賺到了。

獨居女防疫「整整3週」關小套房！ 她崩潰：好久沒面對面講話

國內疫情大爆發至今已經將近一個月，許多公司已宣布讓員工居家辦公，讓許多人都開始待在家中不外出，形成自主封城現象。而日前卻有一名在北部獨居的網友分享，自己已經快被悶壞，因為長期關在小空間裡，對身心都是一大折磨，便想好奇的詢問網友「有沒有女孩也是一樣北漂自己租小套房的？」

他買薯條揭「外送員偷吃真相」 網嘆：說好的塞爆呢

疫情期間，民眾為減少出門多自煮或依賴美食外送平台來解決三餐。近日一名網友發文分享，他與家人去速食店外帶薯條，發現份量較內用少了許多，才發現「外送員其實沒有偷吃薯條」，貼文引起網友熱烈討論。

變頻冷氣天天吹12小時以上 他收電費單被嚇到

夏天到了，外面天氣越來越炎熱，每天白天高溫動輒接近40度，加上疫情影響，多數人都只能窩在家，又擔心一直開冷氣會讓電費暴漲。有網友分享，他去年改裝國際品牌的變頻冷氣，今年5月平均平日冷氣開12小時、假日24小時，收到電費單後直呼「真的省電」。

她曝最懷念泡麵口味「找不到了」 網友直呼：童年記憶中的味道

台灣許多泡麵口味都相當獨特，除了歷久不衰的品牌外，也有一些品項是默默消失在市場上。有網友貼出一款懷舊泡麵，直呼「吃過這款泡麵的人應該都要30歲了吧」，釣出許多網友共同回憶，直言「童年最愛的泡麵口味」。但多數網友也都澄清，自己才20餘歲。

搭計程車打折、買水果送芒果！台人致謝日人網哭爆

日本政府日前贈送我國120餘萬劑疫苗，指揮中心也於記者會上感謝日本的協助，不少台灣網友更是大讚日本雪中送炭的行為，直呼疫情後一定要最先去日本玩。知名部落客Choyce分享，他在台灣工作的日本好友接連遇到暖心事，包括搭計程車打折、買水果店家送芒果等，讓日本好友感動得說不出話來。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。