他問疫情指揮中心誰最專業？「一人高票當選」網笑翻

疫情嚴峻，每天下午固定收看中央流行疫情指揮中心記者會直播成為許多人的日常，民眾也因此對指揮中心人員瞭如指掌。近日一名網友發文詢問「指揮中心裡誰最專業」，貼文引起網友熱烈討論。

原PO在PTT八卦板發文詢問「指揮中心裡面最專業的是誰」，他在文中說明因為疫情尚未趨緩引起民眾不滿，「不時就有要人下台的聲音出現，說什麼政治凌駕專業、外行領導內行。」原PO認為指揮中心畢竟是由國內醫療與公衛方面的專家組成，他好奇問道「到底指揮中心裡面最專業的是誰？」

貼文引起熱烈討論，許多網友表示「手語翻譯員」最為專業，「我投手語老師」、「手語老師＋1」、「手語老師，其他根本只是報數機而已」、「當然是辛苦的手語老師啊」、「手語老師人氣真高，看來達成共識了」。

也有網友推選指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，「羅一均一票」、「羅一鈞，醫界內形象也比較好」、「羅副比那個副指揮官不知道專業幾百倍，結果每次都只能坐在後面椅子」、「羅副+1，至少不會答非所問」。其他網友則指出專業難免受到政治影響，「都專業啊，問題是綁到政治就失去專業了」、「專業的進去後都變阿呆」、「在政治面前專業算什麼」、「時鐘很專業，但是政治凌駕專業」。