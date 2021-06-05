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鋒面壟罩台灣！雨彈狂炸11縣市 高屏南嘉慎防豪雨

下雨天怎麼讓鞋子不要濕掉？ 網友曝1招：便宜實用

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文提到，每次下大雨去上班，鞋子都整個濕透，於是他就詢問「下雨天怎麼讓鞋子不要濕掉？」示意圖。記者余承翰／攝影
一名網友PO文提到，每次下大雨去上班，鞋子都整個濕透，於是他就詢問「下雨天怎麼讓鞋子不要濕掉？」示意圖。記者余承翰／攝影

近日梅雨季來臨，昨（5）日北市出現強烈豪雨，各地都傳出淹水災情，信義區的道路更幾乎被大雨淹沒，不少民眾叫苦連連。今日就有民眾在PTTPO文提到，每次下大雨去上班，鞋子都整個濕透，於是他就好奇詢問廣大網友「下雨天怎麼讓鞋子不要濕掉？」

原PO在文中表示，看新聞說梅雨季要來了，但每次下雨出門鞋子都濕透，濕濕的感覺真的讓人非常煩躁，因此他就忍不住問道「大家都怎麼避免鞋子濕掉的？還是說大家都乾脆直接穿拖鞋上班？」

PO文一出後，立刻引來大批網友留言回應「可以穿雨鞋啊」、「用雨鞋套，不然就是穿拖鞋到公司再換鞋」、「昨天那暴雨就直接穿拖鞋到公司才換了，不然什麼鞋都會濕」、「可以在辦公室放拖鞋」、「現在公司放雙鞋，下雨時穿涼鞋上班，到公司再換」、「有專門的雨鞋套」、「最省錢的方法就是到公司換鞋」、「可以買防水鞋，現在到處都有啊」。

也有網友提供其他建議，「用防水噴霧」、「買防水噴霧啊，超好用欸，完全不會濕」、「請善用防水噴霧」、「不想買太貴的雨鞋，可以穿那種材質是軟膠的鞋」、「我是穿登山用的防水綁腿，國產犀牛牌也不貴」、「用防水噴霧，便宜實用」。

暴雨 梅雨 PTT 淹水 省錢 豪雨

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