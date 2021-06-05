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又現買菜群聚！北市傳統市場人擠人 攤商顧客聊不停

金管會成員列入施打疫苗名單？新北衛生局證實：是中央審核提供

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女友回傳醫院接種疫苗照 他見一景象立刻安心

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO見到醫院疫苗施打的隊伍，瞬間鬆了一口氣。圖擷自PTT
原PO見到醫院疫苗施打的隊伍，瞬間鬆了一口氣。圖擷自PTT

本土疫情嚴峻，警戒三級後嚴禁群聚活動。近期有網友分享，女友近日到醫院打疫苗的狀況，由於放心不下女友，便傳簡訊問候，未料對方卻說「隊伍很長」，他擔心醫院有群聚狀況，所幸女友隨後傳了一張現場照，也令他鬆了口氣。

原PO日前在PTT板上發文，他說「女友因為平日有在支援醫護，今天就去打疫苗，剛剛傳訊息問她還順利嗎，女友回說『隊伍很長』，心中的群聚警報馬上響起」。

原PO擔心人群大排長龍會增加染疫風險，但女友隨即傳了一張照片，只見隊伍中每個人的距離都隔得很遠，遠遠超過疾管署規定戶外「1公尺」的距離。原PO頓時鬆了口氣，直呼「真的是...很長阿，這段期間大家都辛苦了呢！」

網友也紛紛留言稱，「真的很長XD大家一起加油」、「最近上班看賣飯糰的隊伍，大家也越拉越長了」、「很讚的排隊」、「點開圖害我笑出來，也隔太遠了吧」、「我那天去買便當也是這樣」。

疫苗 疫情

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