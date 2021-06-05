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暴雨跑外送收到客人「整袋1元零錢」他點完氣炸：良心在哪

聯合新聞網 / 綜合報導
雙北地區昨午後瞬間強降雨，造成市區多處淹水，北市忠孝東路五段與松仁路口附近水深及膝，機車騎士只能趕緊將車牽到路邊高處躲避。圖非文中外送員。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
雙北地區昨午後瞬間強降雨，造成市區多處淹水，北市忠孝東路五段與松仁路口附近水深及膝，機車騎士只能趕緊將車牽到路邊高處躲避。圖非文中外送員。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

彩雲颱風逼近加上北方梅雨鋒面南下，各地迎接瞬間強降雨，並陸續傳出淹水災情。而暴雨當下，有許多外送員都還在外面送餐，一名外送員指出，有客人直接給了一整袋「1元零錢」，當下他選擇相信客人沒有數，事後才發現少了19元，讓他氣炸。

一名網友在「外送員的奇聞怪事」發文，昨天下暴雨的時候自己正在送餐，一名客人在付款的時候，直接給了一整袋「1元零錢」給他，餐點應收245元，但他基於相信客人的立場，當下沒有數，回去後才發現客人只給了226元，還少了19元，他氣得直呼，「19塊外送費還要我幫你出嗎？你的良心在哪裡」

一名外送員指出，有客人直接給了一整袋「1元零錢」，當下他選擇相信客人沒有數，事後才發現少了19元，讓他氣炸。 圖／外送員的奇聞怪事
一名外送員指出，有客人直接給了一整袋「1元零錢」，當下他選擇相信客人沒有數，事後才發現少了19元，讓他氣炸。 圖／外送員的奇聞怪事

不少人看了也很生氣，「看到這樣的錢就直接把餐在送回店家」、「還少給錢是怎樣…」、「是我就慢慢數」、「送到位看到一堆零錢後：那個不好意思，我把餐點拿回去店家，你在等一下再吃飯」、「很沒有同理心」、「這種客人真的要不得，上次我也遇到少給50的」。

也有人分享自己經驗，「不管錢多少就慢慢的數，數完再交餐，懶的數建議都直接回報退回原餐廳，一堆奧客都會賭外送員不數會少放，我還遇過上公寓樓梯黑黑的給了9個10元，3個有問題是國外幣的，當下直接跟他說他才拿進去換給我，真的當外送員很好騙！還有記得頭上裝台監視器！」。

不少人也建議外送員「下次再他面前點清楚，不然不要離開」，但原po則解釋，當下下著暴雨，而且沒有騎樓，自己也已經跑了13個小時，實在太累，也懶得跟他計較了。有人好奇圖中有一個10元硬幣，原po則說那是下一個顧客給的20元小費。

外送員 暴雨 淹水 雨量

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