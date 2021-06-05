整日忙送貨沒時間進食 物流司機遭「嫌髒」坐路邊大哭

國內新冠疫情險峻，三級防疫警戒延長至6月14日，使不少人都會選擇在家「線上購物」，但卻因此造成物流貨物過多，送貨時間延長。對此，便有一位網友分享，日前在路上遇到一名物流司機因貨物量過多，再加上許多客人不友善的眼神及語氣，讓他難過的坐在路邊哭。

原PO在Dcard上發文說明，日前看到一名物流司機穿著制服，坐在公園旁的石階上啜泣，便去了便利商店買水、飯糰及巧克力，想藉此安慰一下他。沒想到走近一看，該位司機頂著灰白的頭髮，口罩佈滿淚水，追問之下才得知他當日原本是休假，卻被主管一大早臨時叫去上班 ，到現在忙了一整天也沒吃。

他更補充道，在上班送貨的過程中，還常常遇到客人罵他髒滿身汗，或是叫他貨放著快走，讓自己感覺像是異類。直到下班後想去買點吃的，才發現錢包忘記帶，而家中的孫女出生快一個月了，但自己是從事物流工作的人，接觸的人太多很危險，至今都不敢去看她。

該名物流司機種種的不如意的事情，讓原PO不禁難過道「看著一個跟我爸年紀相仿的老人家，為了生活這樣打拼受挫，我當下也跟著想哭」，便想在原地多與司機聊幾句，並分享自己也有個在加拿大出生的姪子，也是因為疫情關係沒辦法去看。

「我們就這樣一來一往，看了不少可愛寶寶的照片」原PO說明，在最後離開前，自己拿了一個新的口罩及一包衛生紙給對方，希望他能加油，在難過的時候想想他孫女，把跟她見面當作是一個目標，就會有更多力量向前邁進，更貼心的呼籲「疫情過後大家都會沒事的」。

此文一出，不少人紛紛稱讚原PO的貼心及愛心，「原PO好棒好溫暖！希望疫情之下，大家都可以更有同理心，也謝謝努力工作的人們，社會才能持續運作，只期盼黑暗快結束，曙光到來」、「原po好善良，我自己也很心疼現在物流人員跟營造人員，辛苦工作，卻被一些無腦人被當異類，吃個午餐也要躲躲藏藏的，還自以為正義魔人」、「妳真的善良希望能溫暖這世界，好人一生平安」。