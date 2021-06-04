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信義區淹水撈到魚！他興奮問「可以養嗎？」 網急勸：千萬別

聯合新聞網 / 綜合報導
雙北各地傳出淹水災情，有網友分享在信義區徒手撈出一條魚。 圖擷自ptt
雙北各地傳出淹水災情，有網友分享在信義區徒手撈出一條魚。 圖擷自ptt

梅雨鋒面接近加上颱風「彩雲」外圍環流影響下，雙北地區午後出現強烈豪雨，各地都傳出淹水災情。有北市信義區的網友就發文分享，由於大雨幾乎快將停在路邊的機車淹沒，他的同事連忙下樓救車，沒想到卻一把撈出一條魚，引發討論。

一名網友在網路論壇PTT發文表示，自己在防疫期間還是得照常上班，而今日信義區下起豪大雨，許多同事的車都被積水淹沒，於是趕緊下樓想把車子從水中救出，未料順手一撈，竟抓到一條體積不小的魚，讓他興奮直呼「這哪裡游出來的？可以養嗎？」

「信義區撈到魚」的照片曝光後，引起網友熱議。圖擷自ptt
「信義區撈到魚」的照片曝光後，引起網友熱議。圖擷自ptt

原PO在文中附上照片，消息曝光後，引起大批網友熱議，許多人紛紛笑回「加菜囉」、「養來吃嗎？」、「我建議紅燒」、「哪間店的魚跑出來了」、「信義區就是不一樣，連淹水都還有魚可以撈」、「這個超扯，好大隻」、「新鮮魚貨產地直送」、「原來我家門前有小河是真的」等。

不過許多人則提醒「其實不要吃比較好，淡水魚都蠻髒的」、「這肉聽人家說很臭」、「台北野生土虱，還是不吃啦」、「土味很重」、「這一定是從排水溝下水道之類的地方跑上來的」、「連養殖的我都不敢吃，這種魚什麼環境都能活」、「野生超噁心，千萬不要」；另外不少人也提到「機車行要發財了」、「基本上那排機車應該都毀了」、「看到機車被淹成這樣，覺得心痛」。

淹水 梅雨 豪雨 PTT

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