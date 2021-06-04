員工超豪邁蚊香點法讓老闆看傻眼 網友笑：對蚊子殺意滿滿

夏天到來，蚊蟲也逐漸變多。說到驅蚊，大家是還選用現代的電蚊香，還是傳統點火式的蚊香呢？最近就有日本網友，因為一個小舉動，意外發現原來已經有年輕人，不知道傳統式的點火蚊香該怎麼使用了。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「maru20159863」最近分享一則貼文，經營門市的他，有天因為有蚊子，請店裡的一位員工去幫忙點蚊香。沒想到後來他檢查，才發現員工居然搞錯蚊香的點法，一口氣把圓形半邊全都點了火，反而是頭的部分根本沒點到。

maru20159863說明，那天天氣炎熱，蚊子特別多，他才請店員去點蚊香，結果發現煙霧明顯異常的多，才發現原來對方搞錯點香的方式。隨後，他也教導該位員工，應該要把蚊香立起來，並且從頭開始點起的正確用法。

網友們看到則紛紛回應「要燒起來啦」、「一起點太好笑了」、「太大膽了吧」、「搞太多煙可是會讓警報器響起來喔」、「想燻死人嗎」、「超狂野的點法」、「在點哪邊啊？」、「總覺得這樣很有效」、「感受到對蚊子的殺意了」、「對蚊子殺意滿滿」、「這是我看過最豪邁的點法」、「畢竟沒用過的人應該搞不懂要怎麼用」。