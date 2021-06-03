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送花後…朱學恒直播抖內金額曝光！四叉貓：創下頻道最高紀錄

聯合新聞網 / 綜合報導
朱學恒6月1日開直播，與郭正亮討論疫苗相關時事，當天的抖內金額相當可觀（取材自YouTube）
朱學恒6月1日開直播，與郭正亮討論疫苗相關時事，當天的抖內金額相當可觀（取材自YouTube）

名嘴「宅神」朱學恒6月1日送4盆喪禮花籃至衛福部疾管署門口表達抗議，並轟官員「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」，引來爭議。網紅「四叉貓」劉宇觀察後表示，朱學恒在當天送花事件後開了2小時的直播，收到了「抖內」（Donate）7萬6千多元台幣，「創下該頻道單集收到最多抖內的紀錄」，讓網友驚呼「此風不可長」。

朱學恒1日將有題字的4盆花籃送至衛福部疾管署門口，隨後在YouTube開起近2小時的直播，與郭正亮討論疫苗相關時事，期間也有不少網友「抖內」，觀看人數達2萬5千人，截稿至今的瀏覽數也破37萬次。

名嘴「宅神」朱學恒6月1日送4盆喪禮花籃至衛福部疾管署門口表達抗議，並轟官員「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」，引來爭議。
名嘴「宅神」朱學恒6月1日送4盆喪禮花籃至衛福部疾管署門口表達抗議，並轟官員「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」，引來爭議。

「四叉貓」劉宇對朱學恒的送花事件整理出數據表示，朱學恒只掉了1千讚，「大概是0.2％的粉絲流失，送花事件對他的受眾並不是扣分的行為。」2日貼出朱學恒頻道的「抖內」金額，6月1日共有322筆，金額達到7萬6818元，「創下該頻道單集收到最多抖內的紀錄」，頻道累積總金額約117萬台幣。

「四叉貓」劉宇表示，朱學恒1日的直播創下該頻道單集收到最多抖內的紀錄，金額達到7萬6818元。（翻攝自劉宇臉書粉絲團）
「四叉貓」劉宇表示，朱學恒1日的直播創下該頻道單集收到最多抖內的紀錄，金額達到7萬6818元。（翻攝自劉宇臉書粉絲團）

從查詢實況主抖內金額的網站，可見朱學恆頻道的抖內總金額，已破台幣117萬。（取材自playboard網站）
從查詢實況主抖內金額的網站，可見朱學恆頻道的抖內總金額，已破台幣117萬。（取材自playboard網站）

網友對此表示，「送四個花籃就能賺七萬六千多，明顯比賣衣服好賺」、「難怪藥越下越重，下次要抬棺了？」、「送個花開個直播就能賺，可見台灣一堆人沒救了」、「竟然有這麼多人吃他那一套，真的感到好悲哀」、「我在事發前兩週在他的粉絲團內揭發他，拉仇恨賺大錢，然後我就被拉黑了」。

也有網友質疑，朱學恒的直播「一直以來抖內都很多，所以也沒什麼好大驚小怪的」，隨即遭「四叉貓」劉宇打臉，「其實沒有耶，他的頻道抖內總金額也才117萬，其中近兩週就佔了36萬，換句話說他有大約1/3的抖內是最近兩週收到的」。

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