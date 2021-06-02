快訊

外媒點評2大防疫潰堤點 專家：成也蕭何敗也蕭何

5搶1／不用寄望世界排名 中華隊20年沒奧運可打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金針菇當麵吃！他解放完誤認「蛔蟲」成堆嚇呆 網笑：明天見

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享，自己晚餐吃進大量金針菇，上廁所完卻被馬桶內的景象給震懾住了，讓網友全笑翻直呼「太有畫面」。圖／翻攝自臉書公開社團「爆怨2公社」
一名網友分享，自己晚餐吃進大量金針菇，上廁所完卻被馬桶內的景象給震懾住了，讓網友全笑翻直呼「太有畫面」。圖／翻攝自臉書公開社團「爆怨2公社」

你也喜歡吃「金針菇」嗎？全台防疫期間，許多民眾選擇宅在家開啟「自煮新生活」，一名網友就在網路上分享，自己晚餐吃進大量金針菇，上廁所完卻被馬桶內的景象給震懾住了，讓網友全笑翻直呼「太有畫面」。

原PO在臉書公開社團「爆怨2公社」表示，自己昨天半夜被餓醒，看到外面暴雨只默默地打開冰箱，結果發現前天買的兩包金針菇。原本想說可以加些高麗菜、煮個麵條止餓，但忽然想起前天本來要去量販店買麵條，卻遇到「架上空空」的窘境，心一狠直接兩包金針菇全下來充當麵條。

然而就在深夜，原PO迷迷糊糊、半夢半醒的來到馬桶解放，要沖水的那一剎那突被自己的「解放物」驚醒，他一看還以為肚子長蛔蟲，且數量多到解放物「整坨都是」，沒想到貼文一出，竟引來大批網友們留言，大呼「超有共鳴」。

網友們紛紛留言表示「屎有餘菇」、「今日吃掉菇菇，還有千千萬萬個菇菇」、「洗乾淨在下鍋，無限循環」、「其實也不能怪金針菇，實質上你要感謝它」、「他有另一個名字......叫明天見」、「拉光光又餓了」、「哈！好有畫面感」；也有網友分享自己食用金針菇的小撇步，表示自己因為也被嚇到過，所以煮的時候一定會把它切、剪成小段，另外咬的時候也要特別認真咀嚼。

相關新聞

金針菇當麵吃！他解放完誤認「蛔蟲」成堆嚇呆 網笑：明天見

你也喜歡吃「金針菇」嗎？全台防疫期間，許多民眾選擇宅在家開啟「自煮新生活」。一名網友就在網路上分享，自己晚餐吃進大量金針菇...

窗戶貼「3大字」送暖！ 醫護見這幕感動喊：我們會繼續堅守

國內疫情持續延燒，醫護人員站在第一線為人民防守疫情，除了工作壓力龐大，還得承受可能染疫的風險，日前甚至傳出有護理師遭確診病患砍傷，讓不少民眾都相當不捨。而近日有醫護人員下班時，看見鄰居在窗口貼著寫著「辛苦了」的大字報，為醫護人員主動送暖，讓他相當感動。

開車進公司要先進「消毒池」！ 他急PO網：底盤會不會腐蝕？

國內疫情嚴峻，不少公司大樓都加強消毒作業，並實施相關防疫措施。有網友就透露，公司要求員工開車停進公司前，需要先駛經「消毒池」浸泡，讓他擔心「消毒水會腐蝕車子底盤」，話題一出引起熱議。

關在家快受不了？ 她曝美國防疫經驗：耐不住的群聚最危險

國內本土疫情升溫，全國三級警戒將持續到6月14日，屆時是否能順利解除三級，目前尚需觀察，而民眾面對突如其來的疫情，不少人都謹慎防疫，但仍有少部分人未配合相關規定。對此，一名赴美工作的網友分享待在美國一年多來的防疫經驗，提醒台灣人防疫的失敗關鍵，往往就在於耐不住的「群聚」。

問煮泡麵必加蛋？答案一面倒 釣出老饕分享「銷魂吃法」

防疫期間居家作業囤糧，處理方便的泡麵成為許多人的第一選擇。有網友好奇問「泡麵會加蛋的人多嗎？」，回應一面倒「加蛋才是真理」，還有老饕分享銷魂吃法，讓人有120%的滿足。

他問「哪種在家運動最讚」 網狂推兩項：五分鐘爆汗

疫情嚴峻，防疫期間民眾為皆減少出門，避免疫情擴散。但長期待在家可能會因缺乏運動導致憂鬱、健康不佳等狀況，因此一名網友便發文詢問「在家做什麼運動最爆汗」，希望可以在家保持運動習慣，貼文引起熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。