金針菇當麵吃！他解放完誤認「蛔蟲」成堆嚇呆 網笑：明天見

你也喜歡吃「金針菇」嗎？全台防疫期間，許多民眾選擇宅在家開啟「自煮新生活」，一名網友就在網路上分享，自己晚餐吃進大量金針菇，上廁所完卻被馬桶內的景象給震懾住了，讓網友全笑翻直呼「太有畫面」。

原PO在臉書公開社團「爆怨2公社」表示，自己昨天半夜被餓醒，看到外面暴雨只默默地打開冰箱，結果發現前天買的兩包金針菇。原本想說可以加些高麗菜、煮個麵條止餓，但忽然想起前天本來要去量販店買麵條，卻遇到「架上空空」的窘境，心一狠直接兩包金針菇全下來充當麵條。

然而就在深夜，原PO迷迷糊糊、半夢半醒的來到馬桶解放，要沖水的那一剎那突被自己的「解放物」驚醒，他一看還以為肚子長蛔蟲，且數量多到解放物「整坨都是」，沒想到貼文一出，竟引來大批網友們留言，大呼「超有共鳴」。

網友們紛紛留言表示「屎有餘菇」、「今日吃掉菇菇，還有千千萬萬個菇菇」、「洗乾淨在下鍋，無限循環」、「其實也不能怪金針菇，實質上你要感謝它」、「他有另一個名字......叫明天見」、「拉光光又餓了」、「哈！好有畫面感」；也有網友分享自己食用金針菇的小撇步，表示自己因為也被嚇到過，所以煮的時候一定會把它切、剪成小段，另外咬的時候也要特別認真咀嚼。