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窗戶貼「3大字」送暖！ 醫護見這幕感動喊：我們會繼續堅守

聯合新聞網 / 綜合報導
有民眾在窗台貼上寫有「辛苦了」字樣的大字報，為醫護人員加油打氣。 圖擷自facebook
有民眾在窗台貼上寫有「辛苦了」字樣的大字報，為醫護人員加油打氣。 圖擷自facebook

國內疫情持續延燒，醫護人員站在第一線為人民防守疫情，除了工作壓力龐大，還得承受可能染疫的風險，日前甚至傳出有護理師遭確診病患砍傷，讓不少民眾都相當不捨。而近日有醫護人員下班時，看見鄰居在窗口貼著寫著「辛苦了」的大字報，為醫護人員主動送暖，讓他相當感動。

台北慈濟醫院2日在臉書發文表示，該院於5月31日承接新北市衛生局「專責防疫旅館」的重任，意即該院的醫護人員除了照顧院內病患外，也額外分派了一批人力至專責旅館協助，把關所有住民的健康狀況。

文章接著指出，日前分派至專責旅館的醫護人員下班時，看到隔壁棟樓的鄰居在窗台貼上大字報，上頭寫著「辛苦了」的字樣，特地感謝醫護人員的辛勞。暖心舉動讓同仁看了都相當感動，瞬間有股暖流湧入心底，而除了感謝民眾的鼓勵之外，文中也強調會繼續堅守防疫前線。

照片曝光後，許多網友紛紛留言「太感動了，醫護人員辛苦了，務必保護好自己」、「看到這個畫面真的溫馨」、「人間最美的風景就是有愛」、「感恩你們，我們會一起做好防疫」、「這個鄰居好有愛」、「醫院同仁辛苦了，要照顧好自己喔」等，留言區頓時一片溫暖。

醫護人員 護理師 防疫旅館 慈濟

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