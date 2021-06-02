快訊

陳其邁指跨縣市施打應通報 北市：甩鍋到台北也甩太遠

開車進公司要先進「消毒池」！ 他急PO網：底盤會不會腐蝕？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友表示，自己進公司前需要將車子開進「消毒池」，讓他擔心車子因此受到損壞。 示意圖／ingimage
一名網友表示，自己進公司前需要將車子開進「消毒池」，讓他擔心車子因此受到損壞。 示意圖／ingimage

國內疫情嚴峻，不少公司大樓都加強消毒作業，並實施相關防疫措施。有網友就透露，公司要求員工開車停進公司前，需要先駛經「消毒池」浸泡，讓他擔心「消毒水會腐蝕車子底盤」，話題一出引起熱議。

一名網友在網路論壇PTT發文表示，自從防疫警戒提升至第三級後，他的公司要求所有員工的車子一律需要開過消毒池後，才能進入。他描述，公司設置的消毒池大約有半個輪胎高，每次開過去都會濺起水花，上頭還有消毒水的噴霧。

該網友表示，在他和友人提起公司的措施後，友人認為「消毒水是酸性物質」，若照這樣的做法消毒，恐怕會對車子的底盤造成腐蝕損壞，讓他聽到後相當擔心，因而PO網詢問，崩潰直呼「是真的嗎？」

文章底下引起熱議，許多網友回應「稀釋過的漂白水明明就弱鹼性」、「消毒劑不都是鹼嗎」、「弱酸性，甚至比酸雨還弱，其實不用太擔心」、「橡膠不怕鹼也不怕氯系漂白水，比較怕酸跟紫外線」、「消毒水應該也都還好，現場水管稍微沖一下就好，其實沒有那麼會咬」、「稀釋至合理濃度的消毒水不會怎麼樣啦」等，認為對車子的影響不大。

不過也有人說「氯離子明明就很傷金屬件，怎麼一堆人說沒差？」、「保養時請師傅注意一下底盤橡膠件和防塵套」；至於有網友質疑「車的外部是會有多少病毒」、「哪家公司啊」，原PO則出面說明，自己公司是屠宰場，原本就有車輛消毒池，只是以前小客車不用進去，現在因疫情升溫才改為統一都得消毒。

事實上，漂白水（次氯酸鈉）和次氯酸水都具有一定程度的消毒作用，前者為鹼性溶液，後者則呈現弱酸性，兩者成分相近，但用途和刺激性有所不同，並皆不建議使用於金屬表面，避免造成金屬產生鏽蝕狀況。

疫情 PTT

延伸閱讀

GG！搭捷運讓口罩掉馬桶還沾屎 網笑歪：要戴、要罰自己選

物流司機餓整天吃洋芋片充飢 「正義大媽」敲窗拍照：沒戴口罩檢舉你

住透天整天爬上爬下 網勸：還是住這種最好

新購屋牆漏水！建商只願打針來補強 網：不重做就先寄存証信函

相關新聞

開車進公司要先進「消毒池」！ 他急PO網：底盤會不會腐蝕？

國內疫情嚴峻，不少公司大樓都加強消毒作業，並實施相關防疫措施。有網友就透露，公司要求員工開車停進公司前，需要先駛經「消毒池」浸泡，讓他擔心「消毒水會腐蝕車子底盤」，話題一出引起熱議。

關在家快受不了？ 她曝美國防疫經驗：耐不住的群聚最危險

國內本土疫情升溫，全國三級警戒將持續到6月14日，屆時是否能順利解除三級，目前尚需觀察，而民眾面對突如其來的疫情，不少人都謹慎防疫，但仍有少部分人未配合相關規定。對此，一名赴美工作的網友分享待在美國一年多來的防疫經驗，提醒台灣人防疫的失敗關鍵，往往就在於耐不住的「群聚」。

問煮泡麵必加蛋？答案一面倒 釣出老饕分享「銷魂吃法」

防疫期間居家作業囤糧，處理方便的泡麵成為許多人的第一選擇。有網友好奇問「泡麵會加蛋的人多嗎？」，回應一面倒「加蛋才是真理」，還有老饕分享銷魂吃法，讓人有120%的滿足。

他問「哪種在家運動最讚」 網狂推兩項：五分鐘爆汗

疫情嚴峻，防疫期間民眾為皆減少出門，避免疫情擴散。但長期待在家可能會因缺乏運動導致憂鬱、健康不佳等狀況，因此一名網友便發文詢問「在家做什麼運動最爆汗」，希望可以在家保持運動習慣，貼文引起熱議。

防疫悶壞！他問「台灣何時防疫疲乏？」 網吐真言：現在

台灣本土疫情尚未趨緩，全國三級警戒目前延長至6月14日，民眾為避免染疫皆減少非必要出門，然而長期悶在家裡、收入減少支出照舊，不免導致人心浮動。近日一名網友發文詢問「台灣人何時會防疫疲乏」，貼文一出引起大量網友回應。

蛋炒飯先炒蛋還是飯？ 大廚教「1神招」保證好吃

蛋炒飯料理看似簡單，但要炒得好吃，卻又不是那麼容易。到底要先炒飯還是先炒蛋，經常引起討論，近日有美食達人傳授一神招，保證炒出粒粒金黃又美味的蛋炒飯。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。