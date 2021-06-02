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防疫悶壞！他問「台灣何時防疫疲乏？」 網吐真言：現在

聯合新聞網 / 綜合報導
疫情嚴峻，民眾為避免染疫減少出門。但長期悶在家裡，不免人心浮動。一名網友發文詢問「台灣何時會防疫疲乏」，引起大量網友討論。記者曾吉松／攝影
疫情嚴峻，民眾為避免染疫減少出門。但長期悶在家裡，不免人心浮動。一名網友發文詢問「台灣何時會防疫疲乏」，引起大量網友討論。記者曾吉松／攝影

台灣本土疫情尚未趨緩，全國三級警戒目前延長至6月14日，民眾為避免染疫皆減少非必要出門，然而長期悶在家裡、收入減少支出照舊，不免導致人心浮動。近日一名網友發文詢問「台灣人何時會防疫疲乏」，貼文一出引起大量網友回應。

原PO在PTT發文「大家猜台灣多久後會防疫疲乏？」，他說明日本最一開使也和台灣一樣自主軟性封城，但防疫至今有感日本民眾已經疲乏，「寧願回歸正常而放棄治療的感覺。」他也直言台灣此波疫情雖然才剛開始，「但感覺到現在，已經有人心裡快受不了。」

他也直言台灣此波疫情雖然才剛開始，三級警戒至今仍未一個月，「但感覺到現在，已經有人心裡快受不了。」文末他詢問廣大網友，台灣何時會開始防疫疲乏，「大家猜包括人民、商店、乃至於政府，大概多久後會和日本一樣防疫疲乏，螺絲再次鬆掉？」

貼文一出引起熱咧討論，許多網友紛紛表示「現在」，「就現在，新竹車流回來了」、「快了，最多2周」、「端午變天」、「台北已經疲乏了，車出來一堆，距離下次爆不遠了」、「6/14不長不短。雙北鬼就撐不住了，這次如果再爆可能單日破千」、「因為沒有要升四級，民眾漸漸無感」、「現在，一堆人快發瘋了」、「這幾天捷運人潮明顯變多」、「我也認為14號解下3級，不然現在都已經快要變成2.87級了」。

疫情 三級警戒 封城 PTT

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