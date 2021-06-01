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才降100確診數就想「解三級」？ 網氣炸開轟：塞爆醫院看誰救

聯合新聞網 / 綜合報導
防疫升三級警戒後，許多店家生意嚴重受影響。資料照／記者林澔一攝影
防疫升三級警戒後，許多店家生意嚴重受影響。資料照／記者林澔一攝影

我國本土疫情告急，全國防疫升三級警戒，民眾非必要不出門，但確診人數仍日增數百例，對此就有網友表示，「看到今天才一天而已，確診人數降了快100，就有人說『可不可以快點解三級？』」讓他聽了簡直氣炸，許多網友也湧入貼文留言開罵「（陽性個案）塞爆醫院看誰救？」

這名網友在PTT八卦版發問「撐到本土+0再解封三級，大家可以忍嗎？」他表示，三級就很痛苦了，在外面沒廁所借、沒得內用，吃東西像做賊，吃得食不知味，小孩不上學，搞遠距上課搞死家長，「BUT，這總比升四級好，不是嗎？」

原PO表示，看到今天才一天而已，「確診人數降了快100，就有人說可不可以快點解三級？」原PO忍不住大罵，「我解林老木，全世界幾十個國家，包含先進國家不都示範給你過了？斬草不除根，春風吹又生，封了解、解了封，這都還是人家有疫苗的情況之下」。

原PO說，當初越南跟台灣並列防疫資優生，結果兩個還是全失守，原PO提議，「如果要撐到本土+0、疫苗到位，天天打不完時，才解三級，這樣大家願意嗎？還是說『啊！我受不了，每天沒錢賺，整天困在家哪裡也不去』，任何要出門才能進行的娛樂活動全停擺，所以只要本土新增低於100就要求降二級？有八卦嗎？」

話題拋出後引起許多網友討論，「全部人都打疫苗也不代表能+0，邊境管控才重要」、「已經不可能+0了，能壓到十位數都很了不起」、「不太可行，對各行各業衝擊太大」、「都（防疫升級）三個禮拜了，還天天幾百人，解個屁封」、「你一放就是等著再度塞爆醫院啦，看誰救？」、「不打疫苗就是一直紓困，你是能紓困幾次？」

PTT 疫苗 三級警戒

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