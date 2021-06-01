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他問「三級解封後想吃什麼餐廳？」眾狂點頭：好想吃肉

聯合新聞網 / 綜合報導
近日一名網友發文表示想念燒肉、火鍋、拉麵等餐廳美食，也詢問網友「解封後想吃哪家餐廳放鬆一下」，貼文引起網友熱烈討論。圖片來源／ingimage
近日一名網友發文表示想念燒肉、火鍋、拉麵等餐廳美食，也詢問網友「解封後想吃哪家餐廳放鬆一下」，貼文引起網友熱烈討論。圖片來源／ingimage

台灣疫情尚未趨緩，疫情期間民眾為避免染疫皆減少出門，許多無法支援外帶的餐廳也自主歇業，令許多民眾相當想念聚餐美食。近日一名網友發文詢問「解封後要吃什麼放鬆」，引起廣大網友迴響。

原PO在PTT WomenTalk發文「等解封後最想吃哪家餐廳」，他在文中說明最近都關在宿舍沒有出門，雖然現在美食外送平台十分方便，他還是很想念內用才可以享用的美食，「外面的餐廳也只能外帶，不能吃火鍋、燒肉。」

除了火鍋、燒肉之外，原PO也點出拉麵這項人氣美食，「以前一個月至少吃一次的拉麵也只能外帶。」雖然非常時期難以避免生活習慣受到影響，原PO還是感嘆「有夠堵心，感覺人生少了很多動力。」他也詢問廣大網友如果解封了，「最想吃哪家餐廳放鬆一下？」

貼文一出許多網友紛紛回應，又以火鍋、燒肉、迴轉壽司最多人選擇，「好想吃好多好多好吃的肉」、「和牛壽喜燒吃到飽」、「火鍋啦，現在哪間都可以了」、「壽司郎啊啊啊！那是我領薪水後的小確幸」、「吃到飽的燒烤、火鍋啊，我要吃到吐」、「辛殿！新馬辣哈哈哈好想吃麻辣鍋」、「其實真的什麼都好，我連巷口的火鍋店都好想念」。

也有網友表示什麼都好，只希望疫情趨緩，「能跟家人、朋友一起吃都好」、「解封馬上回家一趟好好跟家人吃飯」、「隨便都可以，能吃就很滿足了」、「最想全家團員啦」。

火鍋 疫情 拉麵 PTT

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