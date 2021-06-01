快訊

郭董買疫苗遞件完成！由曾馨瑩、汪用和出面代表

霧社水庫2天進帳1000萬噸 蓄水率暴升竟藏瀕死警訊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在家爽吃麻辣鍋！他問海底撈「最強口味」 老饕推薦一面倒

聯合新聞網 / 綜合報導
疫情期間難免想念餐廳美食，一名網友因太懷念麻辣火鍋的味道，決定要買火鍋底料在家享受，更發文詢問網友推薦哪種口味，貼文引起網友熱議。圖／聯合報系資料照片
疫情期間難免想念餐廳美食，一名網友因太懷念麻辣火鍋的味道，決定要買火鍋底料在家享受，更發文詢問網友推薦哪種口味，貼文引起網友熱議。圖／聯合報系資料照片

疫情期間為避免疫情擴散，餐廳皆禁止內用，民眾也減少出門，但難免會想念餐廳美食的味道。近日一名網友便發文表示非常想吃麻辣火鍋，詢問網友推薦哪一款知名火鍋店的火鍋底料，貼文引起熱議。

原PO在PTT發文「海底撈的火鍋底料推薦口味？」，他在文中說明疫情期間真的很懷念麻辣火鍋的味道，「看到海底撈有出火鍋底料，想要來囤點貨。」他也貼上官方圖片，圖中可見番茄、酸菜、三鮮、麻辣等口味，他也詢問廣大網友「有推薦的口味嗎？」

網友也附上知名火鍋店海底撈推出的火鍋底料照片，詢問網友推薦哪些口味。圖／取自PTT
網友也附上知名火鍋店海底撈推出的火鍋底料照片，詢問網友推薦哪些口味。圖／取自PTT

貼文一出許多網友紛紛回應，其中又以番茄口味獲得最多人推薦，「番茄超讚！！！」、「番茄第一」、「只推番茄」、「番茄！還可以切新鮮蕃茄加進去，真的很棒！」。麻辣跟三鮮口味也各有擁護者，「麻辣的讚！！」、「一定要一點麻辣加三鮮」。

火鍋 海底撈 PTT 疫情

延伸閱讀

煮白飯多丟了這兩條！ 老饕激動直指：切片烹調更美味

泡麵調味包全加太重鹹？ 老饕2吃法解救

外帶140元牛腩飯「完全沒肉」店家神回應他傻眼：不如吃泡麵

加菜！他煮泡麵竟「天降壁虎」 網笑翻：有菜有肉剛剛好

相關新聞

他問「三級解封後想吃什麼餐廳？」眾狂點頭：好想吃肉

台灣疫情尚未趨緩，疫情期間民眾為避免染疫皆減少出門，許多無法支援外帶的餐廳也自主歇業，令許多民眾相當想念聚餐美食。近日一名網友發文詢問「解封後要吃什麼放鬆」，引起廣大網友迴響。

在家爽吃麻辣鍋！他問海底撈「最強口味」 老饕推薦一面倒

疫情期間為避免疫情擴散，餐廳皆禁止內用，民眾也減少出門，但難免會想念餐廳美食的味道。近日一名網友便發文表示非常想吃知名火鍋店海底撈，詢問網友推薦哪一款火鍋底料，貼文引起熱議。

他揭網購生鮮高價差「貴3倍」 苦主同喊：買不下去

台灣本土疫情尚未趨緩，民眾多減少出門避免染疫風險。軟性封城下，百貨、餐廳、街道都空蕩許多，唯獨傳統市場依舊有許多民眾出入。雖生鮮食材為民生必需品，但多人群聚恐造成疫情擴大。近日一名網友發文抱怨家人欲網購生鮮食材，卻發現市面上的生鮮箱「平均貴到200-300%」，貼文引起網友熱議。

「荸薺」到底怎麼唸？網友聽爸爸「害羞」讀音嚇壞：怎怪怪的

本土疫情升溫，許多民眾宅在家開啟「自煮生活」，家人多聚在一塊也因此鬧出不少笑話。一名女網友就分享，煮晚餐時爸爸拿出蔬菜「荸薺」...

同是第一線…居服員無奈：我們也是人 戶外用餐先別急檢舉

國內新冠疫情仍持續延燒，目前三級的防疫警戒也延長至6月14日，全程外出皆必須配戴口罩，且所有超商、小吃店、餐廳都全面禁止內用，對此，便有擔任居家照顧​服務員的網友分享，目前在疫情底下正面臨的窘境，讓許多網友看了好心疼。

該買防疫護目鏡嗎？ 網揭「兩大理由」勸買：這動作最危險

國內新冠疫情仍持續延燒，目前三級的防疫警戒也延長至6月14日，在這非常時期最必要的就是積極戴口罩、手部的清潔等防護措施。對此，便有一名網友發文表示，現在除了最基本的戴口罩外，應該也要把護目鏡戴上，才比較安全。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。