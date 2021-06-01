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在家爽吃麻辣鍋！他問海底撈「最強口味」 老饕推薦一面倒
疫情期間為避免疫情擴散，餐廳皆禁止內用，民眾也減少出門，但難免會想念餐廳美食的味道。近日一名網友便發文表示非常想吃麻辣火鍋，詢問網友推薦哪一款知名火鍋店的火鍋底料，貼文引起熱議。
原PO在PTT發文「海底撈的火鍋底料推薦口味？」，他在文中說明疫情期間真的很懷念麻辣火鍋的味道，「看到海底撈有出火鍋底料，想要來囤點貨。」他也貼上官方圖片，圖中可見番茄、酸菜、三鮮、麻辣等口味，他也詢問廣大網友「有推薦的口味嗎？」
貼文一出許多網友紛紛回應，其中又以番茄口味獲得最多人推薦，「番茄超讚！！！」、「番茄第一」、「只推番茄」、「番茄！還可以切新鮮蕃茄加進去，真的很棒！」。麻辣跟三鮮口味也各有擁護者，「麻辣的讚！！」、「一定要一點麻辣加三鮮」。
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