在家爽吃麻辣鍋！他問海底撈「最強口味」 老饕推薦一面倒

國內新冠疫情仍持續延燒，目前三級的防疫警戒也延長至6月14日，在這非常時期最必要的就是積極戴口罩、手部的清潔等防護措施。對此，便有一名網友發文表示，現在除了最基本的戴口罩外，應該也要把護目鏡戴上，才比較安全。

2021-05-31 17:51