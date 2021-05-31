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同是第一線…居服員無奈：我們也是人 戶外用餐先別急檢舉
國內新冠疫情仍持續延燒，目前三級的防疫警戒也延長至6月14日，全程外出皆必須配戴口罩，且所有超商、小吃店、餐廳都全面禁止內用，對此，便有擔任居家照顧服務員的網友分享，目前在疫情底下正面臨的窘境，讓許多網友看了好心疼。
原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」指出，因應全國升三級警戒，在外都必須要戴口罩，造成許多工地工人被迫戶外用餐卻遭開罰，而這種狀況也發生在身為居家照顧服務員的原PO身上，因為雇主家跟自己家的區域不同，若回家吃飯，還需要車程的時間，扣一扣休息時間就剩不到10分鐘，無奈之下也只好隨便買個東西，找個空曠的地方利用1、2分鐘狼吞虎嚥。
「但是我們也是人，天氣炎熱，也需要營養跟補充水分」。原PO說明，自己也會隨身攜帶酒精及新口罩，只要有疑慮就會更換口罩，但仍很害怕自己在外飲食遭檢舉開罰，因此便想藉此貼文呼籲，如果見到在外面飲食的人，「能不能不要急著檢舉我們，因為疫情，我們也是第一線人員，我們比任何人還要擔心害怕」，也表示很願意提供工作證跟班表，懇請大眾給他們一個機會證明自己的工作。
此文一出，讓不少網友也感同身受，紛紛留言道「居服員路過…每天都無止盡的爆汗，還要擔心孩子自己在家學習狀況」、「真的，我家老頭也是，吃飯時間找不到地方吃飯，就只能餓著肚子，餓到回家」、「我懂你！超級困擾到底要怎麼用餐」、「我跟你一樣，所以只能暫時買杯豆漿當午餐」。
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