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國產疫苗受質疑 高端發聲明自清：加速執行三期臨床試驗

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網紅挑戰「一天只吃三色豆」 網崩潰：小時候的陰影

聯合新聞網 / 綜合報導
網紅酷在個人粉專發文，表示要挑戰一天三餐只吃三色豆，貼文引起網友熱烈關注。圖／取自酷的夢- Ku's dream
網紅酷在個人粉專發文，表示要挑戰一天三餐只吃三色豆，貼文引起網友熱烈關注。圖／取自酷的夢- Ku's dream

三色豆是台灣便當的常見菜色，民眾對它的評價卻十分兩極。日前囤貨風潮時，賣場多數可以長期存放的商品皆被搶購一空，只有三色豆仍未售完。近日一名在台的法國網紅發文表示不懂台灣人不接受三色豆的原因，所以決定挑戰三餐都吃三色豆，貼文引起熱議。

網紅酷在個人FB粉專「酷的夢- Ku's dream」發文，他表示法國人吃牛排時習慣搭配青豆和紅蘿蔔，「聽到台灣人幾乎都很討厭三色豆的時候有一點疑惑。」他也笑說「到底為什麼連囤貨的時候都沒有人去搶三色豆？」

為了分析為什麼台灣人不能接受三色豆，他決定挑戰「一整天只吃三色豆」並拍成影片，也在文中好奇詢問廣大網友不喜歡吃的原因作為參考。貼出的照片可見他將三色豆的玉米、青豆、紅蘿蔔分開，製成「三色豆火鍋」，調皮表示「PS：三色豆火鍋好吃」。

貼文一出不少網友紛紛崩潰，「三色豆BAD，尤其是那個冷凍味」、「小時候的陰影，小孩很少會喜歡紅蘿蔔及碗豆的味道」、「三色豆是食物嗎（皺眉）」、「這個從法國來的台灣人已經瘋了」、「你還一顆顆分開！要挑到什麼時候」、「我覺得是青豆+紅蘿蔔不討喜」、「因為冷凍蔬菜味，加上好吃的東西太多了」、「一定是胡蘿蔔跟豆子的問題，玉米是被帶壞的」。

也有網友表示能夠接受，「我超愛吃自助餐三色豆，也是最近才驚覺原來那麼多人不愛吃」、「不懂為什麼要討厭三色豆？他們很適合當配料，很方便又有營養，炒飯的時候再加蝦仁或是火腿、肉絲就很好吃了啊」。

網紅 法國

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