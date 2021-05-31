網紅挑戰「一天只吃三色豆」 網崩潰：小時候的陰影

三色豆是台灣便當的常見菜色，民眾對它的評價卻十分兩極。日前囤貨風潮時，賣場多數可以長期存放的商品皆被搶購一空，只有三色豆仍未售完。近日一名在台的法國人網紅發文表示不懂台灣人不接受三色豆的原因，所以決定挑戰三餐都吃三色豆，貼文引起熱議。

網紅酷在個人FB粉專「酷的夢- Ku's dream」發文，他表示法國人吃牛排時習慣搭配青豆和紅蘿蔔，「聽到台灣人幾乎都很討厭三色豆的時候有一點疑惑。」他也笑說「到底為什麼連囤貨的時候都沒有人去搶三色豆？」

為了分析為什麼台灣人不能接受三色豆，他決定挑戰「一整天只吃三色豆」並拍成影片，也在文中好奇詢問廣大網友不喜歡吃的原因作為參考。貼出的照片可見他將三色豆的玉米、青豆、紅蘿蔔分開，製成「三色豆火鍋」，調皮表示「PS：三色豆火鍋好吃」。

貼文一出不少網友紛紛崩潰，「三色豆BAD，尤其是那個冷凍味」、「小時候的陰影，小孩很少會喜歡紅蘿蔔及碗豆的味道」、「三色豆是食物嗎（皺眉）」、「這個從法國來的台灣人已經瘋了」、「你還一顆顆分開！要挑到什麼時候」、「我覺得是青豆+紅蘿蔔不討喜」、「因為冷凍蔬菜味，加上好吃的東西太多了」、「一定是胡蘿蔔跟豆子的問題，玉米是被帶壞的」。

也有網友表示能夠接受，「我超愛吃自助餐三色豆，也是最近才驚覺原來那麼多人不愛吃」、「不懂為什麼要討厭三色豆？他們很適合當配料，很方便又有營養，炒飯的時候再加蝦仁或是火腿、肉絲就很好吃了啊」。