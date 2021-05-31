爺不懂網購問孫女 「害羞秘密商品」讓網笑瘋：阿公真勇

網路購物在現代社會中不可或缺，緩解許多人沒有閒暇時間去實地採買，也提供管道購買私密物品保護隱私。近日一名女網友發文爆料，她阿公請她幫忙輸入網購收件資訊，但購買物品卻讓她十分尷尬，貼文引起網友熱烈討論。

原PO在Dcard發文「阿公要我幫他訂情趣用品」，她在文中說明一早本來還沈浸在美夢中，沒想到阿公竟然連續打了兩通電話，要她趕緊起床下樓。原PO一頭霧水的到樓下後，才得知阿公要請她幫忙訂一個物品，「接過阿公手機一看，購物車顯示的商品是『日本滑嫩緊緻⋯⋯』。」

意外的商品名稱令原PO大驚失色，但她仍然故作鎮定幫忙輸入資料，沒想到輸出後網頁跑出亂碼，原PO只好告訴阿公這個網頁不能訂了，「那瞬間我看到了阿公一閃而逝的失落表情。」沒想到購物失敗的阿公仍然沒放棄，原PO試著幫忙查商家的其他資訊，沒想到都找不到，只好趕快以「要去上課」為理由趕快逃回房間，更崩潰直呼「我以後到底要怎麼面對阿公還有阿公的女朋友啦。」

貼文一出引起熱議，網友紛紛勸原PO還是要幫阿公完成購物願望，也提醒要避免阿公訂到詐騙網站，「如果是我還真的會想辦法幫阿公買欸，因為這樣我會很慶幸我的阿公身體很好」、「老當益壯的阿公」、「會不會被詐騙網頁騙個資⋯幫阿公找一個正常的買吧！」、「阿公如果知道他的孫女其實什麼都懂，應該比妳不知道怎麼面對他還要不知道怎麼面對妳吧」、「不要因為覺得尷尬不好意思就不幫阿公訂，阿公都願意因為不懂來問妳了⋯⋯可以用蝦皮或者Dcard的找類似款，或以圖搜圖幫他訂一訂就好」。