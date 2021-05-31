社交距離app有作用嗎？ 網貼「與確診者接觸」分享實際經歷

國內新冠疫情仍未趨緩，三級防疫警戒已延長至6月14日，指揮中心呼籲民眾減少外出次數，並廣推實名制登記，避免疫情再擴散，而日前推出的《台灣社交距離》App，卻被指控確診者數據上傳比例低，而負責人詹仲昕昨晚在臉書發文說明，提醒民眾不要輕易刪除App，目前已經開始在大量上傳資料。對此，更有網友在網路上發文實證，媽媽收到「與確診者資料比對有接觸」，呼籲大家先別刪除App。

原PO在PTT的八卦板上發文說明，30日時自己的媽媽收到「與確診者資料比對有接觸」通知，而這幾周都是分流上班，分別去了超商、市場。收到通知的當下，便馬上打給1922，想通知他們打電話給衛生局，但該單位都沒人接，讓他直言道「所以現在媽媽要自己關一間嗎？要關到14天嗎？還是已經來不及了…這幾天家裡都開冷氣。」

此文一出，不少網友便貼心的建議「隔離起來看有沒有症狀」、「老媽先自主隔離然後快篩吧」、「昨天才有一個全家都確診的」，也有網友認為：「可能在超市擦肩而過，沒症狀就不要太慌張」、「每天觀察注意症狀 不要把自己搞得太緊張」。