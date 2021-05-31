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加菜！他煮泡麵竟「天降壁虎」 網笑翻：有菜有肉剛剛好

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO泡麵才剛煮好，沒想到一隻壁虎從天而降，讓他傻眼直喊「泡麵煮到一半給我掉下來」。圖／取自爆怨2公社
原PO泡麵才剛煮好，沒想到一隻壁虎從天而降，讓他傻眼直喊「泡麵煮到一半給我掉下來」。圖／取自爆怨2公社

泡麵是許多人的宵夜良伴，加上青菜、雞蛋，美味迅速上桌。疫情期間為避免外出，許多民眾也喜歡在家在家享用泡麵，省錢方便。然而，近日一名網友煮泡麵時卻發生悲劇，「天上掉下一物」，貼文引起網友熱烈討論。

原PO在FB社團「爆怨2公社」發文並貼出兩照片，圖中可見原PO在住處外的戶外空間用卡式爐煮泡麵，加好了青菜跟雞蛋，眼見就快要可以好好享用，怎知一隻壁虎從天而降，剛好掉進原PO的鍋子裡，在熱水中翻肚掙扎，毀了一鍋的美食，讓原PO傻眼直呼「泡麵煮到一半給我掉下來。」

一名網友發文爆料在住處外主泡麵，沒想到「天外飛來一物」幫他加菜，讓他十分崩潰。圖／取自爆怨2公社
一名網友發文爆料在住處外主泡麵，沒想到「天外飛來一物」幫他加菜，讓他十分崩潰。圖／取自爆怨2公社

貼文一出引起熱議，網友紛紛笑說是「加菜」，「這麼補！」、「加料不加價。防疫補充營養啊～」、「這樣有菜有肉剛剛好」、「這道菜難道是雞蛋青菜泡麵佐翻肚虎班守宮」、「我家的壁虎是吃蚊子，你家的吃泡麵喔」、「去頭去尾，包在蛋裡面，當做沒看到」、「幸好還沒丟很貴的料進去⋯⋯」。

泡麵 疫情

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