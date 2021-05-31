加菜！他煮泡麵竟「天降壁虎」 網笑翻：有菜有肉剛剛好

國內新冠疫情逐漸延燒，除了每天下午2點的中央流行疫情指揮中心每日的記者會外，許多縣市的首長也會召開記者會，說明目前該縣市確診數量及足跡，對此便有網友稱讚台北市的疫情記者會不但圖片清楚，還有即時字幕，甚至連整個畫面的配色美感不順，讓他忍不住想發起討論「台北市的記者會是不是很厲害？」

2021-05-29 13:55