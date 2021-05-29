日本AZ疫苗該收嗎？他點「台灣陷入尷尬」網風向吹這邊

日本產經新聞28日頭條報導，日本政府正研議提供台灣部分AZ疫苗一事，日本外相茂木敏充公開回應，表示政府正認真討論此方案。對此有網友認為，台灣到底要不要收疫苗這件事蠻尷尬的，也想知道網友買單嗎，引起熱議。

網友在PTT以「日本的AZ你收不收」發文，表示看到新聞感覺日本正在放消息測風向，一方面日本施打AZ疫苗的意願不大，所以釋出是有可能的，但這對台灣來說就尷尬了，因為如果收了，很明顯是拿日本暫時不想打的AZ，人家其他美國疫苗庫存很多但我們沒有，打臉自己說的只跟原廠買才有完整的保障，證明我們是日本擬定協助架構下的開發中國家，人均三萬美金落後國家得證。

但如果不收的話，國內疫情嚴重，越晚打疫苗感染越擴大，民眾會抱怨有疫苗卻見死不救，嗜賭心態繼續賭疫情不會擴大，國產疫苗一定出的來，未來Taiwan Can Help，他也好奇如果是網友們，會買單嗎？

網友表示，「有就不錯了，幹嘛不收」、「沒魚蝦也好」、「面子問題」、「日本的要是不收的話，肯定有利益考量」、「美國也是會優先給國外AZ」、「只要沒過期，夠打完就收啊」，但也有人認為，「人家疫苗多到可以選，我們是沒得選」、「我還是想打BNT」。

日本政府有意提供AZ疫苗給台灣，大多數的日本網友基於「勿忘311恩情」及「同受中國威脅」理由力挺，日本目前取得的輝瑞疫苗及美國莫德納疫苗總數，預料已足夠供日本境內16歲以上國民施打，正在檢討已完成簽約的AZ疫苗如何使用，目前是想以緊急措施方式提供給台灣。