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直播／企業、宗教團體踴躍購買疫苗 指揮中心記者會說明

不自覺症狀＋未及時就醫 在家猝死患者恐陸續增加

北市疫情記者會最厲害？網推「四特點」讚：呈現很專業

聯合新聞網 / 綜合報導
台北市疫情記者會直播受網友好評。 圖╱截自5月28日記者會直播畫面
台北市疫情記者會直播受網友好評。 圖╱截自5月28日記者會直播畫面

國內新冠疫情逐漸延燒，除了每天下午2點的中央流行疫情指揮中心每日的記者會外，許多縣市的首長也會召開記者會，說明目前該縣市確診數量及足跡，對此便有網友稱讚台北市的疫情記者會不但圖片清楚，還有即時字幕，甚至連整個畫面的配色美感也不錯，讓他忍不住想發起討論「台北市的記者會是不是很厲害？

原PO在PTT的女孩版上發起討論，說明自己認為台北市記者會做得很好的幾個點，包括「即時分割畫面，幾乎手上拿起圖卡，旁邊就立刻出現一個圖片的框框」、「圖片都很清楚」、「即時字幕」、「整體的美感不錯」，讓他不禁在文末詢問網友「台北市的記者會484很厲害哇」？

此文一出，不少網友都深有同感，認為呈現數據這方面就很用心，「同步影像辨視」、「4，都有直接回答到記者的問題」、「4，收音也比新北好，新北看幾次就看不下去」、「排版弄得很舒服耶」、「非北市民，不得不說：是」、「推，陳時中拿那個紙板，直播中根本看不到」、「台北的畫面呈現很專業」。

記者會 北市 疫情 直播 PTT

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