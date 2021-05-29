北市疫情記者會最厲害？網推「四特點」讚：呈現很專業

國內新冠疫情逐漸延燒，除了每天下午2點的中央流行疫情指揮中心每日的記者會外，許多縣市的首長也會召開記者會，說明目前該縣市確診數量及足跡，對此便有網友稱讚台北市的疫情記者會不但圖片清楚，還有即時字幕，甚至連整個畫面的配色美感也不錯，讓他忍不住想發起討論「台北市的記者會是不是很厲害？」

原PO在PTT的女孩版上發起討論，說明自己認為台北市記者會做得很好的幾個點，包括「即時分割畫面，幾乎手上拿起圖卡，旁邊就立刻出現一個圖片的框框」、「圖片都很清楚」、「即時字幕」、「整體的美感不錯」，讓他不禁在文末詢問網友「台北市的記者會484很厲害哇」？

此文一出，不少網友都深有同感，認為呈現數據這方面就很用心，「同步影像辨視」、「4，都有直接回答到記者的問題」、「4，收音也比新北好，新北看幾次就看不下去」、「排版弄得很舒服耶」、「非北市民，不得不說：是」、「推，陳時中拿那個紙板，直播中根本看不到」、「台北的畫面呈現很專業」。