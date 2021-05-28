客訂百杯冷飲慰勞醫護人員 網友意見不一引激辯

新冠肺炎疫情嚴峻，本土病例和死亡人數不斷增加，雙北醫療量能相當吃緊，醫護人員為了救治患者疲於奔命，讓人相當不捨。一名外送員在臉書上PO文表示接到一份訂單，原來是有好心人訂了100杯飲料想送給醫護人員，讓他相當感動，但貼文也引起兩派網友的激辯。

這名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」貼出一張訂單截圖，有顧客訂了100杯綠茶，但並不是自己要喝的，而是想要請外送員送給林口長庚醫院的醫護人員。從截圖看到顧客備註寫著「放在門口」、「請交給任何一位醫護人員都可以（辛苦她們了）PS這不是惡作劇」，讓原PO很感動地說「謝謝您對醫護人員的支持與鼓勵」。

貼文一出引起討論，有人擔心會造成醫護困擾，「醫護人員是疲勞不是窮，醫護人員還要幫忙分飲料」、「要送飲料要先跟醫護他們說，不然只會造成別人困擾」、「感謝您的心意，但綠茶利尿，其實沒有很適合他們喝」、「我覺得這樣幫醫護買餐點反而造成他們的困擾，他們不一定會吃或喝，反而放到忘記還要處理掉更麻煩」。