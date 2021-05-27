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評／假訊息淪為「狼來了」？被濫用的社維法與紓困條例

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她怨停課不停班沒意義！ 網友搖頭直嘆：停班恐無法生活

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO抱怨「停課不停班沒意義」。示意圖／Ingimage
原PO抱怨「停課不停班沒意義」。示意圖／Ingimage

新冠本土疫情持續延燒，指揮中心日前宣佈全國三級防疫警戒延長至6月14日，教育部跟進全國停課一併延長，孩子的學習與照顧令不少家庭頭疼不已。有女網友抱怨這樣的政策帶來諸多不便，不禁疑惑「停課不停班的意義在哪？」

一名女網友於《PTT》上以「停課不停班」為題發問，如今政府為減少感染機率，明令學子在家遠距上學，普遍上班族則是採取遠距上班或分流辦公等，但原PO表示「因共用電梯辦公大樓，有其他樓層工作者確診，害怕有機率遭感染，雖公司採分流上班，自身亦同時攜帶酒精」，但仍不禁哀嘆「覺得目前這種狀況不如停班停課，短痛一個月，疫情控制住。要不然一直延長三級也不是辦法」。

有其他網友認為「停班無法生活」，「停班真的很多人活不下去」、「要停班可以啊，政府發放全民一個月薪水吧？不然怎麼生活，停班只會更慘」、「那也只能防疫做好去上班…降低染疫風險，因為還是要生活」、「小孩去學校是一個感染源，爸媽去上班也是一個感染源，就是縮減一個減低染疫風險，然後日子過得下去」、「停班沒收入怎麼活」、「理由超簡單，就是怕有人只依靠這份薪水，活不下去更慘」。

也有網友肯定政府「停課不停學」，「公司很少像小孩這樣幾十人待同一個空間，然後授課老師又各班跑的情形，而且像大學亦有宿舍同住的問題」、「停學不停課可以降低交叉接觸風險」、「停班不可能，會影響全台家庭生計；停課影響雖然帶來不便，但肯定比關在一起上課好」。

停班停課 疫情 薪水 上班族

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