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煮白飯多丟了這兩條！ 老饕激動直指：切片烹調更美味

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO煮飯時加了兩根臘腸一同蒸煮，成果卻令他食慾大減。圖擷自爆怨2公社
原PO煮飯時加了兩根臘腸一同蒸煮，成果卻令他食慾大減。圖擷自爆怨2公社

電鍋除了能夠用來煮飯，不少簡易料理也能利用電鍋進行加熱、烹煮，製作出不一樣的佳餚。有網友抱怨，煮飯時一時起意加了「這一物」下電鍋，開蓋時的景象卻令他忍不住自嘲「怪自己雞婆」。

一名網友於《爆怨2公社》上貼出一張照片並表示，「怪自己，沒事雞婆放臘腸下去一起蒸」，原來是因為原PO臨時起意，利用電鍋煮飯時丟入了兩根臘腸，因為顏色外觀相較普通香腸黝黑，當他打開電鍋後，看見一整鍋香噴噴的白米飯中央突兀地躺著兩根臘腸，外型猶如人類的排泄物，使得原PO無奈道「一打開胃口都沒了」。

網友紛紛詼諧表示，「這個形狀很OK，但顏色要懷疑是不是下消化道出血」、「這照片有味道」、「反正吃下去上廁所出來也一個樣」、「老實說，最後是不是吃下去了！」、「感覺不是很舒服」、「那兩坨我還以為是…」、「抱歉…我笑了」。

有老饕則激動不已表示「切片烹調更入味」，「你至少也切片啊」、「應該切片鋪開，沒切片裡面的油和香味出不來」、「先切薄片再放下去一起蒸才對吧？」、「正常不是都會切嗎」、「要切，飯才會入味」、「你忘了切片，不然有油的話飯超香的」、「切片後再放入，美觀加分」、「切薄片舖在飯上蒸，最後淋上煲仔飯醬油，很好吃」。

有網友分享自己的切片臘腸飯。圖擷自爆怨2公社
有網友分享自己的切片臘腸飯。圖擷自爆怨2公社

爆怨公社

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