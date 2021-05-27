滷蛋白的「蛋黃」究竟哪裡去？ 內行網友曝：二次獲利

不少民眾喜食滷味，可以當正餐或是解饞的宵夜與點心，方便快速又美味。有女網友好奇，滷味店通常都有販售一整包的蛋白，卻總不見蛋黃身影「請問蛋黃去哪裡了？」文章發布後，引起網友熱烈討論。

一名女網友於《PTT》上發文分享，滷味攤備有不少小菜，常見的有豆干、海帶等，甚至有的店家會準備一包包的滷蛋白供民眾選購，原PO表示「很多滷味店裡面都會賣一整包蛋白，而且蛋白看起來都像整顆煮熟才挖掉蛋黃的樣子，那請問蛋黃跑去哪裡了？這問題困擾了我快一年，請問有人有答案嗎？」

有內行網友解答「店家會二次獲利」，「轉售賣給包粽子的、月餅舖，雙頭賺超暴利」、「我有問過，他說蛋黃提供給西餐廳做沙拉，蛋白拿來賣…」、「有的會賣給餐飲店做沙拉，有的應該是西點蛋糕店吧」、「鹹水雞也有單賣蛋黃的」。

也有網友表示，蛋料理有的店家自產自銷，亦有黑心店家使用色素快速上色，「市場上的滷蛋我真的不敢買，我們這裡的一家賣糖心蛋的，我看他給客人試吃的蛋切開都是外表上色，裡面的蛋白完全沒有顏色，我看節目說過，商人哪有這麼多時間跟成本幫你慢慢滷，那就是用色素上色的蛋」。