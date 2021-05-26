因疫停業！蝦場老闆無奈漂浮「釣池渡假中」 眼尖網友笑翻

聯合新聞網 / 綜合報導
近日一名停業釣蝦場老闆公開「被迫渡假」的畫面，笑翻上萬人按讚大推。 圖／取自「爆廢公社」
近日一名停業釣蝦場老闆公開「被迫渡假」的畫面，笑翻上萬人按讚大推。 圖／取自「爆廢公社」

第三級防疫警戒加強期間，非必要之娛樂場所不得營業，避免成為群聚場所，導致諸多業者紛紛停業。近日一名釣蝦場老闆公開「被迫渡假」的畫面，笑翻上萬人按讚大推，還有超多眼尖網友發現他超像男藝人。

該名釣蝦場老闆在公開板「爆廢公社」發文，表明自己開的蝦場因疫情心酸停業，只好自得其樂待在自己蝦場渡假中，還大嘆氣「唉...不要炮我，笑笑也是過一天」，並為台灣加油「大家辛苦了，共體時艱」。

照片中可見，整個場所門庭冷清，四個釣池只有釣蝦場老闆一人乘坐「彩虹小馬」充氣船漂浮在自己的釣池中，還戴起墨鏡、手拿釣竿「悠閒」玩耍，完全是本土案例爆發前不可能出現的場景。

不過網友們紛紛大笑說「第一眼以為是玉琳哥」、「第二張有點像玖壹壹的建志ㄋㄟ」，也有人羨慕「坐在上面釣，感覺蠻讚的！」，還有人給正能量建議「開始封鎖的第一天，就有人在臉書賣泰國蝦了，或許老板可以外帶外送泰國蝦（生的或烤好的），也是一條路」、「保持樂觀很重要，撐過去一切都會好轉！」

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