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上線1.5小時轟炸15張單！ 外送員一看秒回：我認輸

聯合新聞網 / 綜合報導
全台防疫警戒三級期間，賣場外送訂單大增，令外送員感到相當疲憊。本報資料照片／記者陳玫伶攝影
全台防疫警戒三級期間，賣場外送訂單大增，令外送員感到相當疲憊。本報資料照片／記者陳玫伶攝影

外送平台服務多元，又因疫情影響導致外送量大增，從生鮮雜貨到民生用品皆能利用外送平台選購。有外送員分享，短短上線一個半小時，竟遭兩家賣場輪流轟炸15張訂單，令他無奈表示「我只能認輸，默默下線休息」。

一名外送員於臉書社團《UberEats全台討論區》上發文表示，「上線短短一個半小時，連續被兩家連鎖大賣場轟炸高達15次的機率有多高？下線跑遠一點，再上線還是賣場單，我只能認輸，默默的下線休息」。從原PO貼出的文字中可以想見，因賣場與外送平台合作，不少民眾群起囤貨，使得外送員猶如貨運司機。

不少同行留言表示認同，「現在最遠到五公里外都能抓到你唷！」、「94鎖定你了，就算你躲在地下室一樣派單給你」、「真的棄不完…無限輪迴」、「我已經拒絕大賣場了，整個黑名單」、「大賣場真的浪費時間，有些奧客東西又點一堆」、「早就直接不接大賣場的單，一堆奧客當外送員開貨車在點」、「真的神煩，有夠不想送大賣場的單」。

原PO也於留言處解釋道，「其實主要東西也不是不能載，但是領取訂單內容物又要進到賣場內量體溫，再拔掉全罩安全帽，有的還會要求脫掉口罩，這樣我反而更加危險，暴露在被感染的風險，前面大賣場訂單一直來，我也一直棄單，很怕影響到接單率，只好先選擇下線休息，希望明天不要再這樣了…」。

外送員 uber eats

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