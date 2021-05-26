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只能豔陽曝曬下吃飯！工頭吐辛酸現況 網：要有同理心

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO吐露工人辛酸，望民眾能夠多多包容。圖擷自爆怨2公社
原PO吐露工人辛酸，望民眾能夠多多包容。圖擷自爆怨2公社

全國三級警戒延長至6月14日，不少餐飲業者更是自主停業或僅供外帶，讓民眾於家中或辦公室用餐，以降低社交接觸及傳染的可能性，但對於許多戶外工作者來說，處境則是更為艱難。有位工頭就發文，直言防疫辛苦「但可以給我們多一點包容嗎？」，文章發布後，留言區蓋起高樓。

一名工頭於《爆怨2公社》上發文表示，「現今台灣疫情嚴峻，我們也是台灣的一份子，我們也知道減少群聚及分流上班的重要性，我們外出工作也會擔心啊！但這一切皆為了養家活口」。原PO苦嘆工地現場的不便與辛酸，「炙熱的天氣，日曬的陽光下、揮汗著酸臭的汗水，豔陽下帶著口罩曝曬到太陽西落，沒有密閉空間，可以讓我們好好地吃上一頓飯，為了盡量減少感染機率，匆促扒上幾口飯後，趕緊戴上口罩午睡」。

原PO也感慨表示「上班族可以給我們多一點包容嗎？學生可以給我們一點友善的態度嗎？我們也想有個陰涼遮蔽處、舒服的桌椅，好讓我們吃上一份便當」。最後原PO更於文末強調，「對，我們是工人。疫情當前、我們跟你們沒有不一樣！配合中央政府的指揮、把口罩戴好，保持該有的社交距離」，呼籲民眾能保有同理心。

文章發布後，網友紛紛留言表示心疼，「辛苦了」、「太陽底下工作已經很辛苦了」、「加油」、「防疫固然重要，但請檢舉達人也要有同理心，體恤一下他們」、「辛苦了，希望疫情趕快過去，職業不分貴賤」。

社交距離 疫情 口罩 便當

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