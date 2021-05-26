三級警戒延長到6月中！ 網喊生活「這點」影響最大：超痛苦

國內本土疫情未退，指揮中心日前宣布將全國三級警戒延長至6月14日。對於將持續近一個月的三級防疫生活，有網友就好奇詢問「影響大家最多的是什麼？」話題一出引起討論，不少民眾都點出日常生活最受影響的一面，直呼實在「太痛苦」。

原PO在網路論壇PTT發文表示，三級警戒確定延長，民眾需繼續待在家兩個禮拜，讓他忍不住直呼這段防疫時間真的「好久」，而他也認為，回歸正常步調的生活，恐怕還會更久，讓他疑惑大家在疫情升溫下，生活哪一方面受到的影響最大。

話題引起網友熱議，許多人紛紛回應「很怕失業」、「好想去琴房練琴」、「老闆吧，店租幾十萬在噴」、「很多有背貸款或做生意的，下去機會蠻高的」、「要cover不能來的同事的業務量」、「快畢業沒辦法和朋友出去玩」、「不能出去吃東西、買飲料」、「攝影接案，已經被取消退款一堆」、「我想剪頭髮」等，點出生活受衝擊的各方影響。

而其中最多人點名的就是「無法照常運動」，直呼「好想運動」、「想出門跑步」、「我想去健身房」、「好想去運動，好痛苦」、「健身房啊啊啊」；此外，不少人則認爲「感覺不只兩個禮拜」、「要有關到7、8月的準備」、「做好未來半年可能都是這種生活的心理準備吧」、「台灣只是剛開始」、「應該沒人會以為（三級警戒）只會延一次吧」等。