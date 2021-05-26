慟！北市防疫便當竟出現「惡魔菜色」 網友集體崩潰：是在味覺測試吧

本土新冠疫情持續延燒，日前同樣燒進台北市議員林亮君辦公室，24日晚間經快篩後，包括一名助理及特助吳崢也呈陽性反應，並隨即被送往防疫旅館進行隔離。對此，吳崢則不時透過臉書和大家回報近況，沒想到就在他分享自己的晚餐後，竟意外引起網友崩潰熱議。

吳崢事後在臉書表示，目前仍在等進一步PCR篩檢的結果通知，並衷心期盼只是偽陽性。入住防疫旅館第二晚，吳崢也和大家分享一天的防疫便當，從第一天半夜入住領到的「辣椒雞便當」、第二天的早餐「路易莎蛋堡配紅茶」及午餐「碳烤雞腿便當」，都讓網友直呼「看起來蠻好吃的」。不過卻有眼尖網友發現，唯獨第二天的晚餐竟是「咖哩三色豆便當」。

看到便當菜色出現咖哩三色豆，網友們集體崩潰表示「直接從窗戶丟出去啊」、「其實是在味覺測試吧」、「吃得完=真陽性」、「三色豆雙響炮同島一命」、「當兵菜色都狂勝」、「我選擇死亡」、「這張應該當作宣傳，請大家認真防疫，以免確診後會被餵三色豆」；也有網友持反對意見，認為「有的吃就好，緊急時刻還嫌」、「能吃飽就是福」、「我覺得比起便當，應該更關心疫苗」、「這是防疫的地方，不是度假的地方」。