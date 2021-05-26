小倆口買晚餐老闆送「防疫禮」 她一看害羞：您真有心

防疫期間全台三級警戒，店家配合政府政策暫停「內用」，不少民眾除了在家自己煮外，也會利用外送平台享用美食。有網友分享，日前出門補貨時，順便買了炒飯外帶當晚餐，返家後卻發現老闆送了份「防疫禮」，令她笑稱「老闆…您真有心」。

一名女網友於《Dcard》上發文表示，因防疫考量，原PO與男友大多選擇外送平台解決三餐，日前因家裡存貨所剩無幾，便決定一同出門採買，也順道買了炒飯當晚餐。當原PO返家後拆開包裝時，興奮道「哇，有辣椒粉耶」，正當她準備與男友分享時，卻發現原來那是一枚「保險套」，旁邊更附上一張紙條寫著「防疫期間，記得戴套」，令原PO與男友忍不住害羞道「老闆是戴還是帶啦？您真有心」。

網友紛紛詼諧表示，「老闆砸重本防疫了啦！笑死」、「這行銷手法很會欸」、「猜是因為生意不好，想製造話題欸」、「快笑死，這個成本不符合吧」、「這成本很厚重欸」、「哪一間的啦，真的好笑」、「這老闆很有趣」；不過也有不少人表示「博君一笑，但是不要使用比較好」、「好笑歸好笑，但記得不要亂用哈哈」、「小心確認，不要亂用耶」。