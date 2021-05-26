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上海復星有意贈BNT疫苗 陳時中：中國沒在打的我們有點興趣

她DIY蒸蛋開蓋竟成「發糕」 網友笑回：這麼嗨！

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO嘗試做蒸蛋，卻因忘記加水而成了「發糕」。圖擷自爆怨2公社
原PO嘗試做蒸蛋，卻因忘記加水而成了「發糕」。圖擷自爆怨2公社

不少民眾喜愛蛋類料理，雞蛋不僅可以快速補充優質蛋白質，同時還富含維生素A、B群、D、E、卵磷脂等營養素，適量的攝取蛋類有益健康。有女網友分享，日前在家嘗試做蒸蛋，不料打開電鍋後的「成果」卻令她直呼崩潰。

一名網友於《爆怨2公社》上貼出一張「蒸蛋」的成果照並表示，「我的蒸蛋一個不小心…被我蒸得變發糕了XD」，只見照片中的蒸蛋，外觀膨脹浮起，且不如外面常見的蒸蛋滑順綿密，蛋液也因缺乏水分而向上隆起，成了名副其實的「發糕」，對此原PO相當錯愕，文章發布後，有網友留言直指關鍵。

老饕網友紛紛留言表示，蒸蛋變發糕的主因為「水分不夠充足」，「鍋蓋留一縫隙讓它透氣，才不會變成蛋糕」、「鍋底水乾了」、「要用蒸的，要用鐵架架高」、「水不夠下次再加多點」、「蛋跟水的比例不對嗎？」、「水放不夠…」、「少了水吧，太乾了」，原PO也於文末解釋道「我用全蛋沒用水！可能忘了放水」。

也有網友詼諧表示，「加了什麼，可以讓蒸蛋嗨成這樣」、「高手中的高手」、「這是高手」、「好可愛又好鮮豔的發糕」、「看起來更好吃！好像烘蛋」、「奇葩…」、「厲害了，師傅求教學！」、「這蒸蛋這麼嗨」。

雞蛋

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