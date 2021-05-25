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避人與人連結！海巡攜手漁民製作「防疫神器」 網讚：太聰明

聯合新聞網 / 綜合報導
民眾將報關簿放在板子上滑落至值班台給海巡人員簽核。 圖／翻攝自「海巡中部分署幸福講堂」臉書
民眾將報關簿放在板子上滑落至值班台給海巡人員簽核。 圖／翻攝自「海巡中部分署幸福講堂」臉書

本土疫情嚴峻，今（25）日指揮中心宣布三級警戒延長到6月14日，民眾若外出必須戴好口罩，並與他人保持距離，海巡署第四岸巡隊布中安檢所就做了一個阻斷「人與人連結」的神器，畫面曝光讓許多網友看了大讚很有創意。

《鏡週刊》報導，海巡署第四岸巡隊布袋中安檢所為了防疫，在當地漁民協助下製作了這款「防疫神器」，造型類似迷你版的溜滑梯，在門口和值班台各設立兩塊斜放的木板，漁民只要站在門口，然後將報關簿放在木板就可以滑到值班台，讓海巡人員簽核。

報關簿簽核完後，海巡人員會再將簿子放置另一片木板上，然後滑到門口，再讓等待的漁民取走即可。如此一來，漁民不需要走進安檢所，也不會與海巡人員接觸，就可以避免雙方有染疫的風險。

影片被上傳到「海巡中部分署幸福講堂」臉書專頁，海巡人員自豪地說「看好了世界，海巡只示範一次，如何在困境中互相幫忙，共同對抗疫情」，同時也呼籲民眾非必要不外出，戴口罩勤洗手不群聚。

影片一出獲得許多人稱讚，「有有，真的有保持距離超過1.5公尺」、「真的是酷東西耶，本本溜滑梯」、「這樣的作法好棒！防疫妙招，值得推廣各行政單位」、「真的很酷，又免於近距離接觸」、「好聰明喔！應該推廣一下吧」、「設計人才」、「誰發明的？放一個月的榮譽假」。

不過也有人認為防疫做得不夠徹底，「做的不錯，但萬一薄冊有病毒，軌道沾了，不是有放薄冊的漁民全部都有危險。薄冊接觸面要消毒，軌道定時也要消毒，否則增加了距離，但也增加一個感染媒介」、「文件來還是噴一下酒精更安全」、「值班台人員沒戴手套，阿婆的簿子污染斜台，再污染下一個人」、「本子沒消毒…白搭」。

海巡人員簽核完畢後，再將報關簿利用板子交還給民眾。 圖／翻攝自「海巡中部分署幸福講堂」臉書
海巡人員簽核完畢後，再將報關簿利用板子交還給民眾。 圖／翻攝自「海巡中部分署幸福講堂」臉書

海巡 漁民

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